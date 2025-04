Formule 1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix du Japon devant les McLaren

Max Verstappen (Red Bull) a remporté sans trembler le Grand Prix du Japon ce dimanche, devant les McLaren.

Le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a remporté sans trembler le Grand Prix du Japon, troisième manche de la saison de Formule 1, dimanche sur le circuit de Suzuka. Le Néerlandais, qui s'était élancé en pole position, a dominé les deux McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri, qu'il a finalement devancées de respectivement 1.4 et 2.1 secondes.

"On a montré qu'on n'abandonnait jamais"

"Tu as piloté à la perfection, super boulot" a déclaré le patron de Red Bull Christian Horner à son pilote à la radio. "C'est super ! On a montré qu'on n'abandonnait jamais, c'est fantastique. Notre week-end a été incroyable", lui a répondu Verstappen. "Mad Max", qui s'est imposé pour la quatrième fois de suite à Suzuka, a décroché la 64e victoire de sa carrière et la première de la saison, preuve qu'il ne sera vraiment pas facile à détrôner cette saison.

Au championnat, le Néerlandais revient à une longueur de Norris, tandis que Piastri s'empare de la troisième place à 13 points de son coéquipier.

Isack Hadjar termine huitième

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a terminé au pied du podium, devant les deux Mercedes du Britannique George Russell et de l'italien Andrea Kimi Antonelli, alors que son coéquipier britannique Lewis Hamilton a pris la septième place. Côté français, le rookie Isack Hadjar (Racing bulls) a terminé huitième et inscrit les quatre premiers points de sa carrière en F1 à l'occasion de son troisième Grand Prix.

Après sa sortie de piste lors du tour de formation en Australie et sa 11e place en Chine en raison d'une mauvaise stratégie de son équipe, le Parisien de 20 ans, septième sur la grille, a enfin été récompensé.

Pour Alpine en revanche, c'est toujours la soupe à la grimace puisque l'écurie franco-britannique n'a toujours pas réussi à ouvrir son compteur, au contraire des neuf autres équipes. Le Français Pierre Gasly, parti 11e, a terminé 13e et son coéquipier australien Jack Doohan 15e.

Enfin, le troisième Tricolore Esteban Ocon (Haas) n'a pas réussi à confirmer son excellente 5e place en Chine en finissant à une anonyme 18e position.