Formule 1 : Max Verstappen en pole position du Grand Prix de Silverstone devant les deux McLaren

Ce week-end, la Formule 1 arrive à la moitié de la saison 2025, 12e rendez-vous sur les 24 de prévues cette année. Les 20 pilotes sont sur le circuit de Silverstone, en Angleterre. Et c'est Max Verstappen qui partira en pole position de ce Grand Prix, devant les McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris.

La Formule 1 est en Angleterre ce week-end pour le 12e Grand Prix de cette saison 2025. Si Lewis Hamilton et les McLaren étaient très attendus sur ce circuit, c'est finalement le quadruple champion du monde, Max Verstappen qui partira en pole position ce dimanche après des qualifications très intenses.

Une Q1 perturbée par un drapeau rouge

Cette Q1 du Grand Prix de Silverstone a été marquée par le drapeau rouge provoqué par le pilote d'Alpine, Franco Colapinto, qui est parti en tête-à-queue dans le dernier virage de ce tracé. L'Argentin avait réussi à sortir du bac à graviers, mais la voiture était trop endommagée pour qu'il puisse la ramener au garage. La direction de course d'interrompre la séance.

Max Verstappen a signé le meilleur temps de la séance, devant Oscar Piastri et Oliver Bearman au volant de sa Haas. Lewis Hamilton a lui signé le 14e temps, 11e seulement pour Charles Leclerc. Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto et Liam Lawson ont été éliminés dans cette première séance de qualification.

Ferrari en tête de la Q2

En Q2, après avoir enregistré un temps avec des pneus usés qui les avaient placé dans la zone d'élimination, les deux pilotes Ferrari, Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont signé le premier et le deuxième meilleur temps de cette séance de qualification. Lando Norris était troisième, devant Max Verstappen et Oscar Piastri.

Pierre Gasly est parvenu à se qualifier en pour la troisème séance de qualification en enregistrant le 10e meilleur temps. Les deux autres Français, Esteban Ocon et Isaack Hadjar n'ont pas eu autant de chance sont 15e et 13e de cette séance. Yuki Tsunoda ne parvient toujours pas à faire fonctionner cette Red Bull, il n'a signé que le 12e temps. Williams a également vu ses deux voitures s'arrêter en Q2, 11e temps pour Sainz, le 14e pour Albon.

Max Verstappen en patron

Au début de cette Q3, pour sa première tentative dans cette Q3, Oscar Piastri a été le premier pilote à passer sous la barre des 1min25. Lewis Hamilton est parvenu à se placer derrière l'Australien à 135 millièmes, Norris lui était à 172 millièmes de son coéquipier.

Mais sur le deuxième essai, et alors qu'il affirmait être en difficulté avec sa monoplace, Max Verstappen signe la 44e pole position de sa carrière, avec un temps de 1'24"892, un dixième de mieux qu'Oscar Piastri, que Lando Norris et que George Russell. Les Ferrari ne signent finalement que les 5e et 6e temps de cette séance de qualification. Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Fernando Alonso et Pierre Gasly complètent le Top 10.