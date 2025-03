Formule 1: Lando Norris remporte en Australie le premier GP de la saison

Lando Norris, vice-champion du monde en titre de Formule 1, a remporté dimanche au volant de sa McLaren le Grand Prix d'Australie.

Le Britannique Lando Norris, vice-champion du monde en titre de Formule 1, a remporté dimanche au volant de sa McLaren le Grand Prix d'Australie, première manche de la saison perturbée par la pluie. Il a devancé le tenant du titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Britannique George Russell (Mercedes).

"C'était incroyable"

"C'était incroyable, une course de haut niveau, surtout avec Max derrière moi", a savouré le vainqueur du jour qui a vu Verstappen revenir dans ses roues en toute fin de course. "J'ai poussé, surtout dans les deux derniers tours - c'était un peu stressant, je ne vais pas mentir", a-t-il aussi reconnu.

Le Thaïlandais Alexander Albon termine au pied du podium, confirmant la bonne forme de Williams aperçue lors des essais de pré-saison. Pour son premier GP avec Ferrari, le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton termine 10e, son coéquipier monégasque Charles Leclerc 8e.

Si la majorité de la course s'est disputée sur une piste séchante après les averses tombées plus tôt dans la journée, la pluie s'est de nouveau invitée à la fête à moins de 15 tours de la fin, anéantissant les espoirs de podium du héros local Oscar Piastri (Mclaren). L'Australien, longtemps 2e, est parti à la faute sur une piste redevenue glissante. Resté bloqué dans l'herbe, il a pu repartir pour terminer 9e.

Une grille largement remaniée

Cette saison, la F1 hérite d'une grille largement remaniée, marquée par l'arrivée d'Hamilton chez Ferrari mais aussi les débuts de plusieurs pilotes dans l'élite, à l'instar d'Isack Hadjar chez Racing Bulls.

Au défi d'une piste encore mouillée pour sa première course de F1, le Français de 20 ans, 11e sur la grille, a dû abandonner avant même le départ, la faute à une sortie de piste lors du tour de formation. Autres abandons prématurés, ceux de l'Australien Jack Doohan (Alpine) et de l'Espagnol Carlos Sainz (Williams), tous les deux victimes d'une sortie de piste lors du premier tour de course.

Au championnat, avec sa victoire, Norris prend logiquement la tête devant Verstappen. La prochaine manche est prévue dès le week-end prochain, en Chine.