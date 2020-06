Sécurité routière : "Les accidents sont beaucoup plus violents" depuis le déconfinement

INTERVIEW

Trois semaines après le début du déconfinement, les Français poursuivent peu à peu leur retour sur les routes. Mais les conséquences inquiètent la Sécurité routière, qui évoquait dès samedi de "premiers chiffres alarmants". Invité mardi d'Europe 1, Laurent Collorig, colonel de gendarmerie et chef de l'unité de coordination de lutte contre l'insécurité routière auprès du ministère de l'Intérieur, confirme notamment une hausse des accidents mortels.

Durant la semaine qui a suivi celle du déconfinement, "on a constaté qu'il y avait moins d'accidents, moins de blessés, mais plus de tués", explique-t-il, précisant que "les accidents ont été beaucoup plus violents, parce que la circulation n'a pas repris son rythme normal, et que les gens ont continué à rouler comme s'ils se sentaient tout seul sur la route".

"Nous sommes mobilisés pour lutter contre la vitesse excessive"

Selon l'invité d'Europe 1, la hausse sur cette semaine qui a suivi le déconfinement est d'"à peu près de 40% des tués" par rapport à cette même semaine en 2019. Toutefois, précise encore Laurent Collorig, ce chiffre n'est pas définitif.

Les autorités constatent également "de plus en plus de grands excès de vitesse", supérieurs à 50 km/h au-dessus de la limitation, poursuit Laurent Collorig, avec une hausse de 15% depuis la fin du confinement. "Nous sommes très mobilisés pour lutter contre cette vitesse excessive", conclut-il.