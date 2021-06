Covid-19 : à cinq jours de la réouverture, les salles de sport dans les starting-blocks

REPORTAGE

Tout est déjà en place dans la salle de sport L'Orange Bleue, à Valenciennes. Après sept mois de fermeture, Covid-19 oblige, elle pourra enfin rouvrir sous réserve d'adopter un protocole sanitaire strict. La jauge de fréquentation est limitée à 50% des capacités d’accueil. "Les machines sont distantes d’au moins un mètre", explique Michel Decastiaux, gérant de l'Orange bleue, montrant ses appareils du doigt.

Outre la distance règlementaire entre chaque appareil de musculation et tapis de course, il a dû condamner les vestiaires et les douches et abaisser le nombre de personnes accueillies simultanément. "Si on divise la surface par quatre mètres carrées, on arrive à 250 en jauge maximale. A 50%, donc on pourra accueillir maximum 125 personnes", calcule Michel Decastiaux.

Intransigeance sur les gestes barrière

S'ils sont enregistrés sur l’application TousAntiCovid, chaque adhérent pourra être contacté en cas de contamination. Mais le gérant a quand même pris ses précautions. "On a des fichiers avec les numéros de téléphone et les adresses mail de nos visiteurs et un logiciel qui permet de les contacter de manière rapide pour potentiellement les informer s’il y a un cas contact."

Comme lui, Lucile, coach sportive, attend les clients avec impatience. Mais après sept mois d’inactivité, la reprise se fera en douceur pour éviter les blessures. "Il faut faire un réveil musculaire, et surtout pas de répétitions trop rapides ou trop longues. Le mieux est de varier les exercices. Il faut y aller vraiment doucement sinon on va faire mal à tout le monde et personne ne va vouloir revenir", sourit-elle. Elle prévoit une rigueur absolue sur le protocole sanitaire. "Je vais être très stricte, je ne veux pas subir une autre fermeture. Je vais être intransigeante sur le respect des gestes barrières, ça c’est sûr."