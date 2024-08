Retour de la consigne en verre : autour de 20 ou 30 centimes par contenant

Le montant de la consigne récupérée par les consommateurs qui rapporteront leurs emballages en verre dans les quatre régions où cette pratique va être expérimentée à partir du printemps 2025 s’élèvera "autour de 20 ou 30 centimes" la bouteille ou le bocal, selon l'éco-organisme Citeo. Si le montant reste à définir précisément, "on sera autour de 20 ou 30 centimes", a assuré Jean Hornain, directeur général de Citeo, lors d'un entretien à deux voix avec Célia Rennesson, directrice du réseau Vrac et Réemploi, paru mardi dans le journal Ouest-France.

L'expérimentation à grande échelle concerne 16 millions de Français

Ce montant, récupérable par le consommateur, aura donc un effet sur le prix à l'achat des produits, "alors que la question du pouvoir d'achat est centrale", reconnaît Jean Hornain, qui souhaite "éviter l'effet dissuasif", par exemple en "avançant" les premières consignes aux consommateurs. Le tarif pourrait être différent "en fonction du format" du contenant, précise Jean Hornain. L'enjeu, rappelle Citeo, est colossal : atteindre 10% d'emballages réemployés d'ici à 2027, conformément à la loi Agec sur l'économie circulaire de février 2020.

Globalement, le réemploi des emballages est estimé aujourd'hui à moins de 1%, selon Célia Rennesson, avec des disparités très fortes selon les secteurs, la consommation quotidienne étant le maillon faible. L'expérimentation à grande échelle, qui concerne 16 millions de Français de quatre grandes régions du nord-ouest de la France (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France), avait été annoncée par Citeo début juillet.

L'éco-organisme espère à terme une "généralisation" à l'échelle nationale. Citeo est financé par les producteurs d'emballages pour soutenir financièrement les collectivités territoriales et organiser la collecte dans le bac jaune sur l'ensemble du territoire national et le recyclage des déchets. La mise en production de ces emballages est prévue à partir d'octobre 2024, selon Citeo, qui table sur une installation des dispositifs de collecte en magasin à compter de mars 2025, avant une commercialisation en mai. Les premiers emballages disponibles seront les bouteilles d'un litre à goulot large, contenant des jus de fruits et des soupes, avant les grandes bouteilles ambrées de 75 cl notamment pour la bière, puis les bocaux de conserves, compotes et fromages blancs, avant les bouteilles ambrées de 33 centilitres, a précisé M. Hornain.

Outre l'impact environnemental, cette initiative, développée avec l'appui du syndicat Brasseurs de France, a été facilitée par l'envolée des prix du verre l'année dernière lors de la crise énergétique. Or, la consigne "fait baisser le prix de revient de la bouteille en verre puisque celle-ci est utilisée de nombreuses fois", souligne Célia Rennesson, selon qui le réemploi des bouteilles en verre permet d'économiser 75% d'énergie, 50% d'eau et 79% de CO2.