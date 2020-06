Réouverture des campings : malgré les mesures sanitaires, "l'esprit de convivialité sera là"

INTERVIEW

Ils n'attendent plus que les clients. Ce 2 juin marque certes la réouverture des bars et restaurants en France, mais aussi celle des camping. Après plus de deux mois de fermeture, ils sont fin prêts à accueillir les vacanciers, comme l'explique au micro de la matinale d'Europe 1 le vice-président de la FNHPA (Fédération de l’hôtellerie de plein air), Christophe Lelièvre. "Les campings vont pouvoir rouvrir dans le respect d’un protocole sanitaire provisoire, puisque le définitif n’est pas encore validé par les services de l’État."

Un "référent Covid-19"

Des changements "à la marge" s'empresse de préciser Christophe Lelièvre, avant de détailler une partie de mesures mises en place. Comme pour les restaurants ou les chantiers, chaque camping va avoir un "référent Covid-19 chargé de mettre en place le protocole, de sensibiliser les salariés, mais aussi d'installer tous les dispositifs de sensibilisation auprès des clients", notamment dans les zones communes. Car les vacanciers auront un "rôle important à jouer pour que la saison se passe bien".

Des activités maintenues

Toutes "les activités sont maintenues et aucun lieu ne sera fermé", assure par ailleurs le vice-président, évoquant les piscines, lieux de restauration et les bars. Exception faite toutefois des "animations en intérieur qui ne peuvent pour l'instant pas se tenir". Mais Christophe Lelièvre a bon espoir de voir "des assouplissements des mesures après les annonces du 22 juin", le début de la phase 3 du déconfinement.

Finalement, les mesures sanitaires "ne vont pas forcément changer beaucoup la vie dans le camping", résume-t-il. Et si l'accueil des clients va se faire "derrière une visière ou une plaque de Plexiglas" il l'assure, "l'esprit de convivialité sera toujours là".