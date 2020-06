"Mesdames et messieurs bonsoir ! Il est minuit, les portes du restaurant sont ouvertes"

REPORTAGE

Après deux mois et demi de fermeture en raison de l'épidémie de coronavirus et du confinement, c'est le jour J pour les cafés, bars et restaurants, qui peuvent rouvrir ce mardi dans les zones vertes (dans les zones oranges, seuls les terrasses et espaces ouverts peuvent rouvrir), tout en respectant des mesures strictes. Pour l'occasion, à Nantes, un restaurant, "La Prison du Bouffay", avait décidé d'accueillir ses premiers clients dès minuit. Une décision appréciée par les clients, qui ont répondu présent.

"Mesdames et messieurs bonsoir ! Il est minuit, nous sommes le 2 juin, les portes du restaurant sont ouvertes". C'est montre à la main, la voix légèrement tremblante et le verbe un peu hésitant, que David, le patron de l'établissement, a ouvert son restaurant.

"C'est bien, on fait le bal d'ouverture"

Après avoir patienté quelques minutes derrière des marquages au sol distants du fameux mètre sanitaire exigé par les autorités, les clients sont conduits par groupe de 3, 5 ou 10 personnes par table, c’est le maximum. Et tous sont fiers d’être parmi les tous premiers, en France, à pouvoir de nouveau dîner en ville. "C'est bien, on fait le bal d'ouverture", confie une cliente à Europe 1.

Avec une douce chaleur estivale malgré l’heure tardive, le bal d’ouverture est plutôt réussi. Et en moins d’un quart d’heure, la terrasse s'est bien remplie. "C'était important pour voir un petit peu Nantes revenir à ce que c'était il y a quelques semaines", assure un autre client. "Ça nous a beaucoup manqué. Aujourd'hui, c'est un peu le vrai déconfinement."

Port du masque et menus jetables

Pour la commande, des menus jetables sont distribués, tandis que les serveurs sont tous munis d’un masque. Pas simple, constate Auregan, une serveuse du restaurant. "Se laver les mains, on a l'habitude. C'est vraiment le masque la seule contrainte, mais on va s'habituer", assure-t-elle, avant de conclure : "Ça fait quand même plaisir de reprendre, de voir les clients."

Au total, 102 couverts ont été servis, et clients et patrons sont ravis. Ce n'est qu'à deux heures du matin que les chaises et tables sont repliées, avant d'être ressorties dès midi.