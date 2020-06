Plafond du ticket-restaurant rehaussé : "Ça permettra de consommer"

REPORTAGE

"On est content que le plafond puisse augmenter." Dès ce vendredi, le ticket-restaurant voit son plafond doubler à 38 euros jusqu'à la fin de l'année, et devient utilisable le dimanche et les jours fériés chez les restaurateurs. Une bonne nouvelle pour Lucas, qui a accumulé "beaucoup d'argent" sous cette forme sans pouvoir la dépenser ces derniers mois, et qui se dit "content" de voir ce plafond rehaussé.

1,5 milliards d'euros qui attendent d'être consommés

Car à cause du confinement, se sont pas moins de quatre millions de salariés comme Lucas qui n'ont pas pu dépenser leurs tickets, soit 1,5 milliard d'euros qui dorment. Une idée qui séduit également Toshiro : "Ça permettra de consommer, de faire par exemple un restaurant le soir, ça peut servir aussi pour la famille. Ce sera bien pratique."

Un moyen de paiement loin d'être rentable pour les restaurateurs

Mais à l'heure où les restaurateurs pâtissent encore des conséquences du confinement et sont plongés dans un véritable mal-être, frôlant parfois le suicide, c'est avant tout pour aider les professionnels que ce décret a été pris. Si un engouement est palpable, les restaurateurs rappellent que ce moyen de paiement est loin d'être rentable. "Il y a des frais dessus qui ne sont pas négligeables, à la fois par l'organisme qui vous reverse les paiements et par la personne qui collecte les tickets" explique Sébastien, gérant du Regalia à Paris. "Finalement, c'est plus intéressant une carte bleue, il y a moins de commissions dessus !"

Un assouplissement du protocole sanitaire attendu avec impatience

Car au-delà de ce qui reste un coup de pouce bienvenue pour inciter les Français à se réapproprier les restaurants, c'est surtout un assouplissement des mesures sanitaires qui est attendu par la profession. Invité jeudi d'Europe 1, le chef Philippe Etchebest estimait d'ailleurs que les restaurateurs faisaient face à de trop nombreuses contraintes pour pouvoir se redresser après le confinement. "S’il ne se passe rien, le montant des faillites va être colossal."

Des annonces d'Emmanuel Macron ce dimanche ?

Selon les calculs du double étoilé Michelin, 30% des entreprises de restauration que compte la France risquent de faire faillite dans les prochains mois, soit environ 225.000 emplois. Pour éviter de les ajouter aux 800.000 suppressions de poste que s'attend à voir prochainement le gouvernement à cause de la crise, peut-être qu'Emmanuel Macron fera des annonces afin de donner du mou au cordon sanitaire qui étouffe le chiffre d'affaires des restaurateurs. Réponse ce dimanche, à 20 heures.