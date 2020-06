EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation vendredi 12 juin

EN DIRECT

Une épidémie qui poursuit son reflux, un déconfinement qui devrait aller plus vite selon certains… Emmanuel Macron doit aborder vendredi la question de la sortie de crise, avant son allocution attendue dimanche soir à 20 heures. Le chef de l'État réunit dans la matinée le Conseil scientifique sur le coronavirus, avant de s'entretenir avec les membres du Conseil de défense. La réouverture des frontières pourrait être abordée, alors que Bruxelles tente d'harmoniser les différentes positions des États membres sur le sujet avant le 1er juillet. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir : Le Conseil scientifique et un Conseil de défense dans l'agenda de Macron

Bruxelles souhaite une réouverture des frontières extérieures le 1er juillet

Premier bilan très mitigé pour StopCovid

Le reflux de l'épidémie se poursuit, 29.346 morts en France

Plus de 416.000 morts dans le monde

Journée chargée pour Macron avant son allocution dimanche

Emmanuel Macron réunit vendredi matin le Conseil scientifique, puis un Conseil de défense pour faire le point sur la crise sanitaire, à deux jours de son allocution dimanche à 20 heures. Des mesures d'assouplissement du déconfinement pourraient être annoncées avant dimanche, selon des sources gouvernementales.

Dans le détail, le chef de l'État s'entretiendra à 10 heures avec les membres du Conseil scientifique réuni sur le coronavirus qui le conseille sur la gestion sanitaire de l'épidémie. Puis il présidera à 11 heures un Conseil de défense, qui comprend le Premier ministre Édouard Philippe et les principaux ministres et hauts fonctionnaires concernés par la crise, comme Olivier Véran (Santé), Bruno Le Maire (Économie) ou Christophe Castaner (Intérieur).

Bruxelles ouvre le chantier de la réouverture des frontières

Après la pagaille des fermetures de frontières pour cause de pandémie, Bruxelles s'efforce de réussir le retour à la normale : les Européens sont appelés à rétablir la libre circulation dès lundi avant d'autoriser progressivement les voyageurs de pays tiers à compter du 1er juillet.

"Nous appelons tous les États membres à lever toutes les restrictions aux frontières intérieures lundi" 15 juin, a déclaré jeudi, à l'orée de la saison touristique, la commissaire aux Affaires intérieures Ylva Johansson. Elle a souligné que la majorité des pays de l'UE ou de l'espace Schengen étaient sur le point de le faire et incité les autres à "ouvrir dès que possible". On vous explique dans cet article pour cette réouverture des frontières est un véritable casse-tête.

Fiasco pour StopCovid ?

Une semaine après son lancement, l'application gouvernementale StopCovid a été téléchargée et activée moins d'1,5 million de fois. Concrètement, seulement 2% de la population utilise cet outil qui doit aider à identifier et lutter contre les chaînes de contamination. Selon un sondage BVA exclusif pour Europe 1 et Orange, 66% des Français n'ont pas l'intention de télécharger cette application de traçage. Éléments de réponse sur cet échec ici.

150 euros d'aide pour payer son loyer ou rembourser son emprunt immobilier

Les salariés et chômeurs peinant à payer leur loyer ou à rembourser leur emprunt immobilier face à la crise du coronavirus auront droit à une aide de 150 euros versée par Action Logement, a annoncé jeudi cet organisme géré par les entreprises. Il s'agira "d'une aide forfaitaire d'un montant de 150 euros, mensuelle pendant une durée maximum de 2 mois", détaille un communiqué commun entre Action Logement et le ministère du Logement, précisant qu'il ne pourra y en avoir qu'une par foyer.

En lien avec le ministre du Logement, Julien Denormandie, l'entité a cette fois mobilisé 100 millions d'euros pour cette nouvelle aide qui concernera occupants de HLM, locataires dans le privé et propriétaires en train de rembourser leurs prêts. Pour en bénéficier, il faut être salarié du privé ou chômeur, et remplir plusieurs conditions, en premier lieu ne pas gagner en temps normal plus d'un smic et demi. Ensuite, il faut justifier, en ce qui concerne les salariés, d'avoir perdu au moins 15% de ses revenus à cause des mesures de confinement mises en place à partir de mi-mars contre le coronavirus. Plus de détails dans notre article par ici.

29.346 morts en France, le reflux se confirme jour après jour

Le nombre total de décès du coronavirus s'élève désormais à 29.346 en France depuis le début de l'épidémie, dont 18.962 à l'hôpital. Jeudi soir, 903 personnes étaient toujours en réanimation, soit 30 de moins dans les dernières 24 heures. À l'heure actuelle, 11.465 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus, contre 13.101 jeudi dernier.

Les données concernant les Ehpad et autres établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESMS) ont été actualisées mardi pour la première fois depuis le 2 juin : selon le dernier bilan, la France recense 10.384 décès de résidents en ESMS (contre 10.350 mardi dernier).

Plus de 416.000 morts dans le monde, alerte sur l'Afrique

La pandémie a fait plus de 416.343 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Près de 7,38 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 112.924 décès. Suivent le Royaume-Uni avec 41.128 morts, le Brésil (39.680), l'Italie (34.114) et la France (29.319).

La vitesse à laquelle le nombre de cas confirmés de coronavirus a doublé en Afrique - moins de vingt jours - montre l'accélération de la pandémie en Afrique, a averti jeudi l'Organisation mondiale de Santé (OMS). Selon un décompte de l'AFP, la barre des 200.000 contaminations par le nouveau coronavirus en Afrique a été franchie mardi. "Il a fallu 98 jours pour atteindre la barre des 100.000 cas et 18 seulement pour franchir celle des 200.000", a souligné le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. "Même si ces cas enregistrés en Afrique représentent moins de 3% du total mondial, il est clair que la pandémie s'accélère" sur le continent, a-t-elle précisé.