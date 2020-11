INFORMATION EUROPE 1 - Quel est le bilan du confinement, une semaine après sa mise en place ?

INFO EUROPE 1

Au-delà des impressions et du ressenti d'un respect moins strict de ce nouveau confinement par rapport à celui du printemps, les autorités ont voulu mesurer de quelle manière les consignes étaient vécues et perçues par les Français, à travers les informations recueillies par les services du renseignement territorial. Une manière de prendre le pouls du pays dans tous les départements. Et cela montre plusieurs choses.

Hausse de la contestation

D'abord, les mesures de reconfinement sont globalement bien respectées par une majorité de la population. Mais ensuite, les services de renseignement territoriaux pointent tous des mécontentements, des colères de moins en moins sourdes qui débouchent sur des contestations.

A commencer par les petits commerçants dont certains manifestent, comme mercredi à Bayonne, très remontés contre la grande distribution. Ils craignent surtout de devoir rester fermés à Noël, là où certains font 40% de leur chiffre d’affaires annuel.

Certains lycées aussi sont en ébullition, entre les profs qui voudraient des demi-classes et des élèves qui refusent les mesures avec des appels sur les réseaux sociaux à défiler sans masques. Colère aussi des auto-écoles, des forains, et même des surfeurs qui veulent le droit de retourner dans l’Atlantique. Autant de mini-crises qui émaillent ce reconfinement.