EN DIRECT - Coronavirus : plus de 123.000 cas détectés aux Etats-Unis, nouveau record

Aucune digue ne résiste décidément à la seconde vague de l’épidémie de coronavirus. Chaque jour qui passe, les indicateurs se dégradent dans de nombreuses régions du monde. Ainsi, les Etats-Unis ont enregistré en 24 heures plus de 123.000 nouveaux cas, nouveau record. Record aussi en France, avec plus de 58.000 cas détectés. Dans d’autres pays d’Europe, la situation est tout aussi inquiétante, contraignant les autorités à adopter de nouvelles mesures de restrictions. Ainsi, l’Italie va connaitre vendredi soir un couvre-feu généralisé, et même un reconfinement dans certaines régions. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Plus de 123.000 cas détectés aux Etats-Unis

Un nouveau record de plus de 120.000 cas de contamination au coronavirus en 24 heures a été enregistré jeudi aux Etats-Unis, où l'épidémie flambe depuis environ deux semaines, selon un comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Le pays a recensé précisément 123.085 nouveaux cas entre mercredi et jeudi, selon un relevé effectué à 20h30 locales des chiffres de l'université, actualisés en continu.

Dans le même temps, 1.226 personnes sont décédées du Covid-19 aux Etats-Unis, de loin le pays le plus endeuillé au monde. Les Etats-Unis recensaient au total jeudi soir plus de 234.800 décès depuis le début de la pandémie, et 9,6 millions de cas.

Record de cas en France, 4.230 patients Covid en réanimation

La situation demeure toujours aussi alarmante en France. Près de 60.000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, soit une hausse de près de 20.000 cas par rapport à la veille, a annoncé jeudi Santé Publique France. Le nombre de nouveaux cas est précisément de 58.046, un chiffre minimal et non consolidé en raison de difficultés dans la remontée des résultats de tests, a averti l'organisme public de santé. La veille, quelque 40.500 cas avaient été comptabilisés.

Avec 367 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures, le virus aura causé la mort 39.037 personnes depuis le début de l'épidémie, dont 26.958 en milieu hospitalier. 4.230 personnes se trouvent actuellement en réanimation ou en soins intensifs pour cause de coronavirus, soit 141 patients de plus que la veille. 19.248 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées sur les sept derniers jours dont 2.936 en réanimation, selon les chiffres de Santé Publique France.

Lors d'un point presse, le ministre de la Santé Olivier Véran a rappelé que la deuxième vague était "violente". "La situation épidémiologique est grave", a de son côté abondé Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, avant d'assurer que la France était "le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de cas, 1,6 million".

Nouvelles restrictions en Ile-de-France, des épreuves du Bac annulées

Conséquence de la dégradation de la situation en France, de nouvelles restrictions ont été annoncées pour Paris et la petite couronne. La livraison et la vente à emporter par les restaurants et bars, ainsi que la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique, seront interdites à partir de vendredi entre 22 heures et 6 heures.

Par ailleurs, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a annoncé jeudi que le protocole sanitaire dans les lycées allait être renforcé, en autorisant davantage de cours à distance à condition de conserver au moins 50% d’enseignement en présentiel pour chaque élève. Le ministre a également précisé que les épreuves d'évaluation communes de Première et Terminale, prévues par le bac nouvelle formule qui entre en vigueur cette année, seraient annulées au profit du contrôle continu en raison de la crise sanitaire

Enfin, le gouvernement a annoncé qu'il allait prendre en charge les frais d'envoi des livres commandés auprès des librairies indépendantes pendant la durée de confinement. À travers ce dispositif, il cherche à les "aider à poursuivre leur activité à travers la vente en ligne".

Couvre-feu généralisé en Italie, reconfinement pour 16 millions d’habitants

En Italie, un couvre-feu national de 22h00 à 05h00 entre en vigueur vendredi jusqu'au 3 décembre. Les lycées passent à l'enseignement à distance, et les musées sont fermés, de même que les centres commerciaux durant le weekend. Par ailleurs, de nouvelles "zones rouges" - Lombardie, Piémont, Val d'Aoste et Calabre - ont été déclarées "à haut risque" et 16 millions d'Italiens renouent avec le confinement, cependant plus léger que celui du printemps dernier.

Confrontée à un risque de saturation de ses hôpitaux, la Grèce s'est résolue à se reconfiner dès samedi, pour trois semaines. Avant de quitter son domicile, il faudra théoriquement indiquer par SMS le motif et l'horaire de sortie et attendre le feu vert des autorités, également par SMS. Le coronavirus y a fait 673 morts au total. Mais c'est surtout le nombre de malades hospitalisés en soins intensifs qui inquiète les autorités grecques en raison d'un système sanitaire insuffisant.

Ces dernières semaines, l'Europe est l'épicentre de l'épidémie, la région du monde où le nouveau coronavirus se propage le plus vite et celle qui, depuis jeudi, recense le plus de contaminations : plus de 11,6 millions de cas, dont la moitié répartis entre la Russie, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, et près de 294.000 morts. "Nous observons une explosion" des contagions, avec "seulement quelques jours pour un million de cas supplémentaires" en Europe, et "nous voyons aussi petit à petit la mortalité augmenter", a souligné Hans Kluge, directeur Europe de l'OMS.

En Slovénie, une manifestation contre le confinement anti-coronavirus de plusieurs centaines de personnes a dégénéré jeudi soir en violents affrontements à Ljubljana après que la police était intervenue pour disperser la foule à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau.

Plus d’1,22 million de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1.226.154 morts dans le monde, selon le bilan de l'AFP. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 233.734 décès pour 9.488.276 cas recensés. Ils sont suivis par le Brésil (161.106 morts), l'Inde (124.315 morts), le Mexique (93.228 morts), et le Royaume-Uni (47.742 morts).