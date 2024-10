Changement d'heure : les habitudes à avoir pour permettre aux enfants de mieux s'adapter

Le changement d'heure provoque sur notre organisme les mêmes effets qu'un décalage horaire lors d'un voyage. Mais ce sont bien les enfants qui sont les plus touchés et qui peuvent connaître pendant quelques jours des troubles du sommeil, comme l'explique Armelle Rancillac, chercheuse en neurosciences à l'Inserm.

Retarder - un peu - chaque jour l'heure du coucher et des repas

"On a tous dans notre cerveau une horloge interne qui définit des rythmes, et les enfants, qui sont en cours de développement, sont un petit peu moins flexibles. Ils vont avoir besoin de plus de temps pour s'adapter à la nouvelle heure, pour recaler leur horloge interne." Pour raccourcir la durée des désagréments, il est donc recommandé de les préparer en retardant de dix minutes chaque jour l'heure du coucher et des repas.

"Parce que ça, ce sont des indications temporelles qui sont très fortes pour notre horloge interne, pour notre corps. Et donc c'est important de respecter cette régularité et de donner des rythmes à l'enfant." Autre conseil, s'exposer à la lumière le matin et à l'inverse, réduire l'intensité lumineuse chaque soir. Autant de bonnes habitudes qui permettront au corps de l'enfant de se recaler un peu plus vite sur le nouveau rythme.