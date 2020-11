Covid-19 : livraisons et ventes à emporter interdites à Paris dès vendredi 22h

La livraison et la vente à emporter par les restaurants et bars, ainsi que la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique, seront interdites à Paris à partir de vendredi entre 22h et 6h, a annoncé jeudi la préfecture de police (PP). "Les services de police ont constaté, particulièrement en soirée et pendant la nuit, des déplacements et des regroupements de personnes (livreurs, clients...) dans et aux abords de ces établissements", écrit la PP dans un communiqué.

"Une fermeture totale des débits de boissons entre 22h et 6h"

"De plus, la vente à emporter de boissons alcooliques, notamment par des épiceries de nuit, est susceptible de favoriser des regroupements nocturnes, sans respect des gestes barrières, sur la voie publique voire dans la sphère privée", ajoute-t-elle. Après consultation de la maire (PS) de Paris Anne Hidalgo, qui a annoncé dans la matinée sur BFMTV la fermeture de "certains débits de boissons", la PP a pris cet arrêté qui, "en pratique, impose donc la fermeture totale de ces établissements entre 22h et 6h".

Concilier "les impératifs sanitaires" et "l'activité d'un secteur fragilisé"

Il "concilie les impératifs sanitaires et la nécessité de préserver l'activité d'un secteur fragilisé par la crise économique" selon le communiqué, qui circonscrit l'arrêté à la seule ville de Paris alors qu'Anne Hidalgo avait aussi évoqué "la petite couronne". La fermeture des épiceries de nuit n'est pas mentionnée dans l'arrêté qui intervient deux jours après un couac sur un possible couvre-feu nocturne à Paris, annoncé par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avant d'être démenti par Matignon.

La France fait face à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, qui a tué près de 400 personnes (394) à l'hôpital mercredi, faisant grimper le nombre de morts depuis le début à 38.674.