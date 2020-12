EN DIRECT - Coronavirus : le trafic reprend entre le Royaume-Uni et la France

EN DIRECT

Après la panique de ce week-end autour de la nouvelle souche de Covid-19 au Royaume-Uni, l'heure semble au retour au calme et au desserrage de vis. La France autorise à partir de ce mercredi, sous réserve de test Covid sensible au nouveau variant négatif, le retour des Français et des personnes qui résident en France ou dans l'espace européen ou "doivent effectuer des déplacements indispensables" depuis le Royaume-Uni. Le port de Douvres a rouvert dans la nuit et, pour la première fois depuis dimanche, des véhicules avec passagers ont débarqué sur le port de Calais. Il faut dire que, du côté des laboratoires, on se veut rassurant : BioNTech se dit capable de fournir un nouveau vaccin "en six semaines" en cas de mutation du virus.

En France, les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 font état de 61.702 morts depuis le début de l'épidémie, dont 802 décès rapportés mardi. La première campagne de vaccination contre le Covid-19 débutera dimanche dans notre pays, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran mardi soir sur TF1. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : La France autorise à partir de ce mercredi, sous réserve de test Covid négatif, certains retours du Royaume-Uni

La nouvelle souche du Covid-19 serait plus contagieuse, selon les autorités britanniques, mais le reste du monde en doute

BioNTech a rassuré sur sa capacité de fournir rapidement un vaccin contre la variante

La première campagne de vaccination contre le Covid-19 débutera dimanche dans l'Hexagone

L'état de santé d'Emmanuel Macron, positif au Covid-19, demeurait "stable" mardi, selon l'Élysée

La France assouplit ses restrictions vis-à-vis du Royaume-Uni

La France autorise à partir de ce mercredi, sous réserve de test Covid négatif, le retour du Royaume-Uni des Français et des personnes qui résident en France ou dans l'espace européen ou "doivent effectuer des déplacements indispensables". Les personnes concernées seront "systématiquement soumises à l’obligation de disposer, avant le départ, du résultat d’un test négatif (au Covid-19) de moins de 72 heures", soit PCR soit antigénique, à condition qu'il soit sensible au nouveau variant mis en évidence outre-Manche.

Par ailleurs, un accord a été trouvé entre Londres et Paris pour rouvrir la frontière et ainsi résoudre la difficulté rencontrée par de nombreux routiers français et britanniques, coincés de part et d'autre de La Manche. Le port de Douvres a rouvert dans la nuit de mardi à mercredi, et des véhicules avec passagers ont débarqué à Calais pour la première fois depuis dimanche. Eurostar a également annoncé la reprise de la circulation de ses trains mercredi pour des "voyages depuis le Royaume-Uni vers l'Europe continentale", mais qui restent soumis à "conditions".

La nouvelle variante du coronavirus avait pourtant suscité la méfiance de nombreux pays vis-à-vis des flux en provenance du Royaume-Uni. Beaucoup, comme la France, avaient décidé de suspendre les arrivées de personnes en provenance du Royaume-Uni. L'Irlande a d'ailleurs prolongé mardi et au moins jusqu'au 31 décembre la suspension de ses liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne. "La Commission (européenne) donne des arguments légaux, mais nous devons aussi tenir compte de l'aspect sanitaire", a expliqué le ministre des Transports, Eamon Ryan, lors d'une conférence de presse, expliquant qu'il fallait "éclaircir ce qu'il se passe avec cette variante". Les liaisons maritimes, nombreuses en ferrys, n'ont en revanche pas été arrêtées.

La variante du virus au cœur des débats

Eclaircir ce qu'il se basse avec cette variante, c'est précisément ce que cherche à faire l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Sa branche européenne va réunir ses membres pour discuter des stratégies face à la nouvelle souche, a annoncé mardi son directeur régional.

De leur côté, les experts américains ont commencé à l'étudier, mais ils ne sont pour l'instant pas convaincus qu'elle soit plus contagieuse que les autres, a indiqué lundi un haut responsable américain. "Il n'y a pas de preuve tangible que ce virus soit effectivement plus contagieux, (mais) il y a des preuves claires qu'il est plus répandu dans la population", a déclaré le conseiller principal du programme gouvernemental de vaccination, Moncef Slaoui.

En France, l'exécutif se méfie d'un possible calcul politique des autorités britanniques sur le danger de cette nouvelle souche, comme nous vous l'expliquons dans cet article.

Quid de l'efficacité du vaccin face à la nouvelle souche ?

Quoi qu'il en soit, les nouvelles sont rassurantes du côté des vaccins. Le régulateur européen des médicaments a déclaré lundi qu'il n'existait "aucune preuve" permettant de dire que le vaccin Pfizer-BioNTech ne protégerait pas contre cette nouvelle souche du coronavirus. On fait le point dans cet article sur l'efficacité du vaccin contre cette variante qui inquiète toute l'Europe.

BioNTech est capable de fournir un nouveau vaccin "en six semaines" en cas de mutation du virus, comme l'a indiqué son co-dirigeant, Ugur Sahin, mardi matin. "En principe la beauté de la technologie de l'ARN messager est que nous pouvons directement commencer à concevoir un vaccin qui imite complètement la nouvelle mutation", a-t-il ajouté.

La circulation du virus reste élevée en France, premières vaccinations dimanche

La première campagne de vaccination contre le Covid-19 débutera dimanche en France dans "deux ou trois" établissements pour personnes âgées et concernera "quelques dizaines de résidents", a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran mardi soir sur TF1. Il a précisé que les premiers vaccins seraient "livrés samedi" sur le territoire.

Ensuite, cela sera étendu "à d'autres établissements le lundi puis le mardi. On va égrener comme ça progressivement, c'est l'initiation de la campagne vaccinale", a ajouté Olivier Véran. Des livraisons de vaccins "plus importantes" sont prévues pour "la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier". Comme nous l'expliquons dans cette article, la police nationale envisage de mettre en place un dispositif spécifique pour garantir le bon déroulé de l'approvisionnement.

La France a enregistré 11.795 nouvelles contaminations au Covid-19 sur les dernières 24 heures selon les chiffres publiés par Santé publique France mardi, très loin de l'objectif que s'était fixé le gouvernement pour la mi-décembre il y a quelques semaines. Le nombre de patients en services de réanimation ou de soins intensifs était en baisse rapport à lundi, à 2.728, soit 18 patients de moins dans ces services en 24 heures. Au total, les hôpitaux comptaient 24.964 malades du Covid-19 mardi, soit 269 patients de moins en 24 heures. Santé publique France a annoncé 802 décès supplémentaires mardi, ce nombre incluant également les décès survenus dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux ces derniers jours. Le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie s'élève à 61.702.

Face à des indicateurs épidémiques qui restent élevés, plusieurs professionnels de santé alertent sur un risque de troisième vague au lendemain des fêtes de fin d'année, et appellent à des mesures de restriction supplémentaires, voire à un confinement préventif pendant le Nouvel An.

L'examen du projet de loi de gestion des urgences sanitaires repoussé

Mardi soir, le ministre de la Santé Olivier Véran a finalement annoncé que le projet de loi de gestion des urgences sanitaires en cas de nouvelle pandémie ne serait pas examiné par le Parlement "dans les prochains mois, avant d'être sorti de la crise" sur TF1. Au lendemain de la présentation en Conseil des ministres par le Premier ministre Jean Castex de ce projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, la droite et le Rassemblement national étaient montés au créneau mardi. Les deux formations politiques craignent que le texte ne mette en place une restriction à la liberté de déplacement conditionnée dans certains cas à la vaccination contre le coronavirus.

Dans son article 3131‑9, au 6e paragraphe, le projet prévoit que "le Premier ministre peut, le cas échéant (...) subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l'administration d’un vaccin, ou d'un traitement curatif". Les Républicains et Marine Le Pen ont réagi avec véhémence à ce projet de loi, comme vous pouvez le lire dans cet article.

"Ce texte n'a pas du tout vocation à envisager la vaccination obligatoire contre le coronavirus", a assuré Olivier Véran. Mais, "parce qu'il faut de la confiance pour que les Français se fassent vacciner librement (...), le gouvernement ne proposera pas ce texte devant le Parlement avant plusieurs mois, avant d'être sorti de la crise". "Le débat est clos", a-t-il estimé.

L'état de santé de Macron "stable", selon l'Elysée

L'état de santé d'Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19 jeudi, "demeure stable" par rapport à lundi, a indiqué mardi l'Elysée. Le président, qui a fêté lundi son 43ème anniversaire, s'est isolé à la résidence officielle de La Lanterne, à Versailles, depuis jeudi soir, jour où il a été testé après avoir souffert de fatigue, toux et courbatures. Il a promis de "rendre compte chaque jour de l'évolution de la maladie". Il a présidé lundi en visioconférence un Conseil des ministres dont des images ont été exceptionnellement diffusées.

Plus de 1.7 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.703.500 morts dans le monde depuis son apparition, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi en milieu de journée. Plus de 77,2 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont plus de 18 millions aux États-Unis. Les États-Unis restent le pays le plus touché avec 322.285 morts officiellement comptabilisés, suivis par le Brésil (188.259 décès), l'Inde (146.154), le Mexique (118.598) et l'Italie (69.214).