Emmanuel Macron testé positif au Covid-19, annonce l'Élysée

Emmanuel Macron a été testé positif jeudi au Covid-19 et va s'isoler pendant sept jours, a annoncé l'Élysée en milieu de matinée. Après le diagnostic établi par "des tests RT-PCR réalisés dès l'apparition de premiers symptômes", le chef de l'État "s'isolera pendant 7 jours" mais "continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance", ajoute la présidence dans un communiqué, sans plus de précisions sur d'éventuels symptômes.

Jean Castex cas contact

"Le Premier Ministre ayant diné avec le Président, il est considéré comme cas contact. Il ne présente aucun symptôme" fait savoir Matignon. "Dès que le Premier ministre en a été informé, il s’est placé à l’isolement pour respecter scrupuleusement les règles qui s’appliquent en la matière. Son agenda va être adapté de manière à ce qu'il puisse travailler en distanciel pendant les sept prochains jours."