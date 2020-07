EN DIRECT - Coronavirus : 208 foyers de contamination actifs en France

EN DIRECT

Au lendemain de l'adoption par l'Union européenne d'un plan historique de relance post-crise du coronavirus, la situation sanitaire continue d'inquiéter en France et en Europe, où l'on craint une "deuxième vague", et dans le monde, où l'épidémie flambe, notamment dans les Amériques. Le président Donald Trump a d'ailleurs changé de ton, mardi soir, reconnaissant la gravité d'une situation amenée à "empirer". Suivez l'évolution de la journée en direct.

Les informations à retenir : La France, qui craint une deuxième vague de coronavirus, compte 208 foyers de contamination actifs

Le coronavirus a fait plus de 610.000 morts dans le monde

La situation continue de s'aggraver dans les Amériques et devrait "empirer", selon Donald Trump

La circulation du virus augmente en France

La France comptait mardi 208 foyers de coronavirus actuellement actifs, selon la Direction générale de la Santé, qui relevait que "la circulation du virus est en augmentation". Depuis le 9 mai, 547 cas groupés (clusters) ont été détectés mais 339 clôturés, relève la Direction générale de la santé. Les chiffres sont "inquiétants" et la France peut "basculer" dans une situation comme celle qui sévit en Catalogne, a averti le président du Conseil scientifique chargé de conseiller le gouvernement.

Selon une étude rendue publique par Santé publique France, il est par ailleurs trop tôt pour évaluer le bilan exact de la mortalité due à l'épidémie en France, notamment en raison des incertitudes sur les décès survenus à domicile. "En l'absence de tests PCR systématiques, certains décès déclarés ont probablement été à tort associés" au coronavirus, estime notamment cette publication.

Le contribuable "n'a pas vocation à payer des masques" à tous, selon Macron

Alors que le ministre de l'Economie Bruno Le Maire n'avait pas fermé la porte à la mise en place d'aides pour permettre aux plus modestes d'acheter des masques, désormais obligatoires dans les lieux publics clos, Emmanuel Macron a affirmé que "l'Etat, et le contribuable français" n'avait "pas vocation à payer des masques gratuitement pour tout le monde", mardi soir sur TF1. Ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter seront "aidés", a toutefois assuré le chef de l'Etat.

"Notre rôle, nous Françaises, Français, et avec les Européens, c'est de sécuriser dans la période qui vient les stocks, la production, qu'il s'agisse des masques grand public, des masques pour nos soignants, mais également des respirateurs, des produits pharmaceutiques dont nous avons besoin et de notre capacité à produire un vaccin", a plus largement estimé le président de la République.

Le nombre de cas flambe aux Etats-Unis, Donald Trump change de ton

Dans les Amériques, l'épidémie continue de flamber. Plus de 60.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus en l'espace de 24 heures ont été recensés aux Etats-Unis pour le huitième jour consécutif, mardi, poussant le président Donald Trump a changer de ton. "Cela va sûrement, malheureusement, empirer avant de s'améliorer. Je n'aime pas dire ça mais c'est comme ça", a-t-il déclaré à la Maison Blanche, avant d'appeler "tout le monde" à porter un masque, quand la distanciation physique n'est pas possible.

La flambée des infections est particulièrement importante dans le sud et l'ouest du pays ou encore en Floride où on compte moins de 20% de lits disponibles dans les services de soins intensifs. Le nombre réel de personnes infectées par le nouveau coronavirus aux Etats-Unis est deux à 13 fois supérieur au nombre officiel de cas au printemps, selon des données des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) publiées mardi.

La situation s'aggrave aussi en Amérique latine. Le bilan de la pandémie de coronavirus au Mexique a dépassé les 40.000 morts, a annoncé mardi le secrétariat mexicain à la Santé. En Colombie, il a dépassé mardi les 7.000 morts, a annoncé le ministère de la Santé.

Plus de 610.000 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 610.604 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT. Plus de 1.4736.138 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 140.909 décès, devant le Brésil (80.120), le Royaume-Uni (45.312), le Mexique (39.485) et l'Italie (35.058). La Suède, qui affiche déjà un des bilans les plus lourds par habitant dans le monde, a jugé mardi probable un scénario prévoyant 3.000 décès supplémentaires.