EN DIRECT- Coronavirus : un Conseil de défense attendu à l'Elysée

EN DIRECT

Les bons chiffres continuent de s’enchaîner en France concernant l’épidémie de coronavirus. Logiquement, Emmanuel Macron devrait donc annoncer mardi soir à 20 heures un allégement des restrictions sanitaires, avec notamment la réouverture de certains commerces non essentiels. La décision sera entérinée lors d’un Conseil de défense dans la matinée à l’Elysée. La situation s’améliore globalement en Europe, mais d’autres pays du monde restent frappé de plein fouet, notamment en Amérique du Nord. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : - Un Conseil de défense a lieu à l’Elysée mardi matin - Emmanuel Macron prend la parole à 20 heures pour annoncer un probable allègement des restrictions - La course au vaccin se poursuit avec un troisième candidat en lice

Un Conseil de défense à l’Elysée avant une allocution à 20 heures

Le président Macron doit une nouvelle fois s'adresser à la nation mardi soir pour desserrer un peu l'étau du confinement et fixer le cap dans la crise sanitaire, alors que les Français espèrent une bouffée d'air à l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel an. Le chef de l’Etat réunit dans la matinée un "conseil de défense" pour finaliser les décisions qu'il annoncera le soir à la télévision.

On sait déjà que l'allègement des contraintes se fera en trois phases : autour du 1er décembre, puis avant les congés de Noël et enfin début 2021. Le Premier ministre Jean Castex a prévenu que ces annonces ne permettraient qu'un "léger assouplissement du confinement".

>> A LIRE AUSSI - Les trois scénarios pour une ouverture (ou non) des stations de ski à Noël

Moins de 5.000 nouveaux cas, la pression hospitalière se relâche

501 malades du Covid-19 sont décédés au cours des dernières 24 heures à l'hôpital et moins de 5.000 nouveaux cas de coronavirus (4.452) ont été recensés sur la même durée, selon les chiffres officiels publiés par Santé publique France lundi. L'agence explique cependant que le chiffre des nouveaux cas est toujours moins élevé après le week-end, quand moins de tests sont réalisés. Au total, 49.232 personnes sont décédées à cause du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans l'Hexagone. Le taux de positivité des tests a reculé à 13,3%, contre 14% dimanche et 14,8% samedi.

Lundi, les services de réanimation étaient occupés par 4.454 patients du Covid, dont 243 nouvelles admissions. Le solde de patients dans les services de réanimation est toutefois en recul, ces services comptant 55 personnes de moins par rapport à dimanche. 31.481 personnes porteuses du virus étaient hospitalisées lundi (quelle que soit la gravité de leur état), soit un peu moins que la veille (31.522).

Allègement prudent aussi en Europe

Le message prudent et balancé de la France est aussi celui de plusieurs dirigeants d'Europe occidentale, comme le Premier Britannique Boris Johnson. Le chef du gouvernement conservateur a annoncé lundi aux députés le retour début décembre, après quatre semaines de reconfinement en Angleterre, à une stratégie modulée localement, accompagnée d'un programme de dépistage massif. Parmi les allègements annoncés figurent le retour des spectateurs dans les stades début décembre dans certaines zones, la réouverture des magasins dits non essentiels et des salles de sport et la reprise des services religieux et des mariages.

L'Espagne, qui avait instauré le mois dernier un état d'urgence sanitaire, n'enregistre plus que 400 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants en moyenne depuis 14 jours, contre 530 cas début novembre. En Catalogne, les bars, restaurants et cinémas ont rouvert lundi, avec des capacités d'accueil limitées. Le roi d'Espagne Felipe VI s'est placé en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, a annoncé lundi le Palais royal.

De nouvelles restrictions sont toutefois attendues à partir de mardi au Portugal et en Suède.

Inquiétude aux Etats-Unis à l’approche de Thanksgiving

Aux Etats-Unis, où les contaminations continuent de progresser rapidement, L'approche de la fête de Thanksgiving, jeudi, inquiète les autorités sanitaires. Malgré les appels à rester chez soi, de nombreux Américains se préparent à des retrouvailles familiales. Les aéroports sont remplis comme jamais depuis le début de la pandémie et les files d'attente pour se faire tester sont interminables.

Plus que jamais, les autorités espèrent commencer les vaccinations mi-décembre, sitôt les premiers vaccins approuvés par l'Agence américaine des médicaments (FDA), a déclaré Moncef Slaoui, un haut responsable de l'opération de vaccins lancée par le président Donald Trump. Le gouvernement fédéral prévoit de vacciner 20 millions de personnes à risque en décembre, puis 25 à 30 millions par mois.

Un troisième candidat dans la course au vaccin

Le laboratoire britannique AstraZeneca, associé à l'université d'Oxford, a développé un vaccin efficace à 70% en moyenne, voire à 90% dans certains cas, selon des résultats intermédiaires d'essais cliniques de grande échelle. Ces résultats semblent pour l'heure moins probants que ceux de ses concurrents Pfizer/BioNTech ou Moderna, qui revendiquent une efficacité supérieure à 90%, mais la formule britannique a l'avantage d'utiliser une technologie plus traditionnelle, rendant son futur vaccin moins coûteux et plus facile à stocker puisqu'il n'a pas besoin d'être conservé à très basse température.

L'Agence européenne des médicaments a indiqué qu'elle pourrait approuver les premiers vaccins contre le Covid-19 d'ici la fin de l'année ou début 2021. Le feu vert final, donné par la Commission européenne, permet à des laboratoires de commercialiser leur médicament dans toute l'Union européenne.

Près de 1,4 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.388.590 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à la mi-journée. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 257.616 décès, suivis par le Brésil (169.485), l'Inde (133.738 morts), le Mexique (101.676 morts) et le Royaume-Uni (55.024 morts). L'Italie a franchi la barre des 50.000 morts lundi.