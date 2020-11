Emmanuel Macron annonce la réouverture des commerces pour le 28 novembre

C'est une soulagement pour de nombreux commerçants. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé mardi, lors d'une allocution sur l'épidémie de Covid-19, la réouverture des commerces non essentiels et des services à domicile à partir du samedi 28 novembre. "Enfin, tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile reprendre dans le cadre d’un protocole sanitaire strict qui a été négocié avec l’ensemble des professionnels", a expliqué le chef de l'État.

"Je sais combien l'attente est grande"

Cette réouverture sera possible jusqu'à 21 h maximum, a annoncé Emmanuel Macron. "Je sais combien l'attente est grande et combien cela participe à notre quotidien dans la vie de nos centres-villes", a souligné le chef de l'Etat, alors que les dernières semaines ont été marquées par d'intenses pressions des élus et des professionnels pour rouvrir à l'approche des fêtes de fin d'année.

"Librairies, disquaires, bibliothèques et archives pourront aussi rouvrir dans ces conditions", a précisé le chef de l'État.