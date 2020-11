Covid-19 : 49.232 morts en France, la décrue se poursuit avec moins de 5.000 nouveaux cas

501 malades du Covid-19 sont décédés au cours des dernières 24 heures à l'hôpital et moins de 5.000 nouveaux cas de coronavirus (4.452) ont été recensés sur la même durée, selon les chiffres officiels publiés par Santé publique France lundi. L'agence explique cependant que le chiffre des nouveaux cas est toujours moins élevé après le week-end, quand moins de tests sont réalisés. Au total, 49.232 personnes sont décédées à cause du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans l'Hexagone. Le taux de positivité des tests a reculé à 13,3%, contre 14% dimanche et 14,8% samedi.

C'est malgré tout la première fois que le chiffre des nouvelles contaminations repasse sous la barre des 5.000 cas quotidiens depuis le 28 septembre. Cet objectif "de 3.000 à 5.000" contaminations quotidiennes avait été fixé comme horizon à atteindre par Emmanuel Macron lors de son interview du 14 octobre, dans laquelle il avait annoncé les premières mesures restrictives face à la deuxième vague, avec l'état d'urgence sanitaire et le couvre-feu dans huit métropoles.

Plus de 2,1 millions de cas rapportés

Lundi, les services de réanimation étaient occupés par 4.454 patients du Covid, dont 243 nouvelles admissions. Le solde de patients dans les services de réanimation est toutefois en recul, ces services comptant 55 personnes de moins par rapport à dimanche. 31.481 personnes porteuses du virus étaient hospitalisées lundi (quelle que soit la gravité de leur état), soit un peu moins que la veille (31.522).

Lundi, le nombre de cas total de Covid-19 enregistrés depuis le début de l'épidémie s'élevait à 2.144.660 en France.