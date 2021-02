EN DIRECT - L'UE remporte une (petite) victoire sur le front des vaccins

EN DIRECT

L'Union européenne, critiquée pour la lenteur des vaccinations contre le Covid, a remporté une petite victoire dimanche. La président de la Commission Ursula von der Leyen a en effet annoncé avoir obtenu que le laboratoire AstraZeneca livre 9 millions de doses supplémentaires au premier trimestre, et que les livraisons débutent une semaine plus tôt. Mais l’objectif initial de 80 millions de doses au premier trimestre reste loin. En France, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur dimanche, notamment la fermeture des frontières et celle des plus grands centres commerciaux. La progression épidémique semble ralentir, mais la pression hospitalière reste forte. Suivez l’évolution de la situation en direct

Les principales infos à retenir : - Astra Zeneca va livrer 9 millions de doses supplémentaires à l’UE au premier trimestre - La France a adopté de nouvelles mesures de restriction - La progression de l’épidémie ralentit, mais la pression à l’hôpital reste forte - D’autres pays adoptent des mesures supplémentaires, entraînant parfois la colère des populations

L'UE fait (un peu) plier AstraZeneca

C’est une petite victoire, mais une victoire tout de même. L'Union européenne, critiquée de toutes parts pour la lenteur des vaccinations contre le Covid, a annoncé dimanche soir qu'elle recevrait au premier trimestre 30% de doses en plus d'AstraZeneca, mais prévenu que les mois de février et mars resteraient "difficiles". Au total, le laboratoire anglo-suédois "va fournir 9 millions de doses supplémentaires par rapport à ce qui était offert la semaine dernière, soit 40 millions au total", a écrit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur Twitter.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2021

L’objectif initial de livraison de 80 millions de doses au premier trimestre, que le laboratoire avait annoncé la semaine dernière ne pas pouvoir remplir, reste tout de même loin. En dépit des problèmes actuels, la dirigeante a également maintenu sur la chaîne allemande ZDF l'objectif de l'UE de vacciner 70% des adultes d'ici "la fin de l'été". Le 19 janvier, l'UE s'était également donné pour objectif de vacciner 80% des professionnels de la santé et des plus de 80 ans d'ici mars.

En France, nombre de cas stable mais hausse des hospitalisations

La France a enregistré près de 20.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, tandis que les hospitalisations et les réanimations sont en hausse, selon les chiffres officiels diffusés dimanche. Le site du gouvernement rassemblant les données relatives au Covid-19 rapporte 19.235 nouvelles contaminations.

Dimanche, 27.573 malades du Covid-19 étaient hospitalisés (+331 par rapport à la veille), dont 816 nouvelles admissions en 24 heures, selon les données de Santé publique France. Et 3.148 patients Covid-19 sont en réanimation ou soins intensifs, un chiffre également en hausse (+45), avec 148 nouvelles admissions. En outre, 195 décès ont été enregistrés à l'hôpital en 24 heures, soit un total de plus de 76.000 morts depuis le début de l'épidémie.

Quatre semaines après le début de la vaccination en France, près de 1,48 million de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Parmi elles, environ 45.000 avaient reçu les deux doses samedi soir, selon Santé publique France, qui donne ces chiffres avec un jour de décalage.

Entrée en vigueur des nouvelles mesures

Lundi marque surtout l’entrée en vigueur concrète des nouvelles mesures de restriction annoncées par le Premier ministre jean Castex vendredi soir. Parmi elles, la fermeture des frontières hors Union européenne. Il est donc désormais interdit de voyager à l’extérieur de l’Europe - et vers la Guyane et la Martinique dès mardi - sauf pour motif impérieux. Et pour revenir d'un pays de l'UE, un test PCR négatif est exigé (sauf pour les travailleurs transfrontaliers). Dans les aéroportsd parisiens, on se prépare tant bien que mal à cette nouvelle donne. Retrouvez ici notre reportage.

Mais la mesure la plus visible pour la plupart des Français reste la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés. 400 d’entre eux sont concernés sur tout le territoire.

Enfin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé dimanche une "augmentation de plus de 30%" des contrôles depuis samedi concernant le respect du couvre-feu à 18 heures, à l'occasion d'un déplacement dans les Yvelines pour superviser les opérations des forces de l'ordre. Dès vendredi soir, à la suite de l'allocution de Jean Castex, Gérald Darmanin avait envoyé un télégramme aux préfets pour leur demander de "prendre sans délai toutes dispositions de nature à faire respecter très strictement ces nouvelles règles".

Durcissement des mesures – et manifestations – dans de nombreux pays

Le Portugal, durement touché, a mis fin dimanche aux déplacements non essentiels à l'étranger. "Il y a tant de morts, nous n'avons pas d'endroits pour en entreposer autant, tout est surchargé. Avec le Covid-19, j'ai déjà perdu ma tante, mon cousin, mon père et mon grand-père", déplore Artur Palma, gérant de pompes funèbres dans la banlieue de Lisbonne.

Les autorités australiennes ont de leur côté confiné dimanche pour cinq jours deux millions de personnes à Perth après la détection d'un seul cas, tandis que le gouvernement israélien a décidé dimanche soir de prolonger de cinq jours ses mesures de confinement. Au Pérou, les 10 millions d'habitants de la capitale Lima ont commencé une quarantaine obligatoire. Aux Etats-Unis, les masques seront obligatoires à partir de mardi dans les transports publics, les avions, les bus, les trains, les taxis et les ferries.

Après les récentes émeutes aux Pays-Bas, les gouvernements s'inquiètent aussi du rejet des restrictions par les populations. A Vienne, la capitale autrichienne, environ 10.000 personnes, dont des néonazis, ont bravé dimanche une interdiction de manifester contre le couvre-feu et le confinement mis en place par le gouvernement. A Bruxelles, près de 500 personnes ont été arrêtées préventivement dimanche pour empêcher deux manifestations interdites par les autorités contre les mesures anti-Covid.

Des échauffourées ont par ailleurs éclaté dimanche soir dans la ville libanaise de Tripoli entre les forces de l'ordre et des manifestants, après plusieurs jours de violents affrontements et de rassemblements dénonçant les répercussions économiques d'un confinement strict.

L’OMS poursuit sa visite en Chine

Les experts de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui enquêtent sur le terrain en Chine depuis vendredi sur l'origine du coronavirus, se sont rendus dimanche au marché Huanan de Wuhan, premier foyer connu de l'épidémie. Ce marché, où étaient notamment vendus des animaux sauvages vivants, est fermé depuis janvier 2020.

L'équipe de l'OMS, soumise au contrôle étroit des autorités locales, a "rencontré des personnes clés" et a "posé des questions pour aider à mieux comprendre des facteurs qui ont permis l'émergence du Covid", a déclaré un de ses membres, Peter Daszak, dans un tweet. Même si un an s'est écoulé depuis la naissance de l'épidémie, il a jugé que parler au personnel et voir le marché avait été "très informatif". Les experts n'ont répondu à aucune question des journalistes, tenus à l'écart par les forces de l'ordre. Cette visite est ultra-sensible pour Pékin, accusé d'avoir tardé à réagir face aux premiers cas.