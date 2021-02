Coronavirus : où en est la recherche sur les traitements ?

DÉCRYPTAGE

De nombreux pays, dont la France, fonde quasiment tous leurs espoirs sur la vaccination pour sortir de l’épidémie de coronavirus. Mais pour atteindre l’immunité collective, il faudra attendre de longs mois, d’autant plus que certains laboratoires ont du mal à suivre le rythme des commandes. En parallèle, les chercheurs s’emploient à trouver un traitement qui soit enfin efficace contre le Covid-19. Europe 1 fait le point.

La colchicine, réel espoir

Pour les patients au tout début de la maladie, il y a deux traitements dignes d'intérêt, selon les médecins. Le premier, c'est le médicament qui a évité une forme grave à Donald Trump. Il s’agit d’un cocktail d'anticorps administré en intraveineuse. Mais il n'est utile que sur un tout petit nombre de patients à hauts risques, comme l’était l’ancien président américain. Ce traitement ne changera donc pas le cours de l'épidémie. Il est en outre très cher : près de 2.000 euros. Et il n’est pas encore autorisé en France.

Le second, c'est la colchicine, un médicament ancien et bien connu, qui diminuerait la mortalité, selon une récente étude clinique de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM). Ce médicament ne coûte que deux à trois euros, et selon le Pr Bruno Megarbane chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris, il suscite un réel espoir. "Effectivement, s’il réduisait très significativement les risques, comme démontré dans l’étude, il peut avoir un intérêt pour modifier le taux d’hospitalisation", confirme le médecin. "Mais pour le moment, il n’y a qu’une une seule étude bien conduite. L’avantage, c’est qu’il est connu de tous les médecins, il est en pharmacie. Le petit inconvénient quand même, c’est qu’il induit quelques effets secondaires, notamment digestifs. Donc il n’est pas anodin."

La cortisone efficace contre les formes graves

Tous les traitements dont on parlait au début de l'épidémie - l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, les antirétroviraux de type Sida, le Remdesivir - ont été écartés, car ils n'ont pas d'efficacité prouvée.

Pour les formes graves du Covid, le traitement qui a fait ses preuves et qui est désormais administré obligatoirement à tous les patients qui entrent à l'hôpital et qui nécessitent de l'oxygène, c'est la cortisone. Cette hormone est en effet capable de faire baisser de 17% la mortalité.