EN DIRECT - Coronavirus : vers une levée des brevets sur les vaccins ?

Les Etats-Unis ont indiqué mercredi qu'ils étaient favorables à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, une décision saluée par l'OMS mais qualifiée de "décevante" par le lobby pharmaceutique. En France, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a annoncé mercredi soir que les élèves de terminale pourront conserver la meilleure note entre celle de l'épreuve et celle du contrôle continu, en ce qui concerne l'épreuve de philosophie du bac 2021.

Alors que les indicateurs de suivi de l'épidémie de coronavirus en France continuent de s'améliorer, la plus grande étude en vie réelle vient de confirmer l'efficacité du vaccin de Pfizer à plus de 95%. De son côté, Moderna a publié mercredi de premiers résultats positifs concernant les essais d'une version modifiée de son vaccin et l'effet d'une troisième dose de son vaccin initial contre le variant sud-africain. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : Les États-Unis ont annoncé être favorables à la levée des brevets sur les vaccins

L'efficacité du vaccin Pfizer confirmée, des premiers essais encourageants de Moderna face au variant sud-africain

Un virus dérivé du variant indien identifié au Havre

Pour l'épreuve de philo du bac 2021, les élèves de terminale conserveront la meilleure note entre celle de l'épreuve et le contrôle continu

La décrue des hospitalisations semble se poursuivre

Vers une levée des brevets sur les vaccins ?

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi qu'ils étaient favorables à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, une prise de position exceptionnelle à l'heure où les pays pauvres manquent cruellement des précieuses doses, seules armes contre la pandémie qui poursuit ses ravages, notamment en Inde. "Il s'agit d'une crise sanitaire mondiale, et les circonstances extraordinaires de la pandémie du Covid-19 appellent à des mesures extraordinaires", a affirmé la représentante américaine au Commerce Katherine Tai, soulignant l'urgence de la situation.

Pour l'heure, les brevets sont détenus essentiellement par des laboratoires américains qui sont globalement opposés à leur levée car cela les priverait, selon eux, d'une manne financière pour des innovations coûteuses. Si le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a salué une "décision historique", la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique (IFPMA) a de son côté jugé "décevante" cette décision. "Une suspension est la réponse simple mais fausse à un problème complexe", affirme dans un communiqué le lobby pharmaceutique.

Exhortés par l'OMS à la solidarité face à la pandémie, les pays riches du G7 - Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni - ont par ailleurs discuté mercredi à Londres des moyens d'augmenter leur assistance financière ou de partager leurs doses excédentaires pour aider les Etats pauvres.

Le système de partage avec les pays pauvres Covax, qui se fournit principalement en vaccins d'AstraZeneca, patine : il n'a livré que 49 millions de doses dans 121 pays et territoires, contre un objectif de 2 milliards en 2021.

La plus grande étude en vie réelle confirme l'efficacité du vaccin Pfizer

Le vaccin Pfizer/BioNTech est efficace à plus de 95% contre le Covid-19, mais le niveau d'efficacité baisse nettement quand la personne ne reçoit qu'une seule des deux doses, selon une étude menée en Israël, la plus grande jamais réalisée en vie réelle. Publiée dans la revue médicale The Lancet, cette étude met en évidence "les bénéfices pour la santé publique d'un programme national de vaccination", selon ses auteurs, des scientifiques de Pfizer et du gouvernement israélien.

Ils relèvent en effet qu'en Israël, pays champion du monde de la vaccination, cette dernière "a été le moteur principal du déclin des infections au Covid-19". L'analyse porte essentiellement sur l'efficacité du vaccin contre le variant anglais (appelé B.1.1.7), dominant dans le pays. Les chercheurs soulignent que cela n'a pas permis d'étudier l'efficacité du vaccin contre le variant sud-africain, également en circulation dans le pays.

Premiers résultats positifs des essais sur le vaccin Moderna face au variant sud-africain

La société américaine Moderna a publié mercredi de premiers résultats positifs concernant les essais d'une version modifiée de son vaccin développée spécifiquement contre le variant sud-africain, ainsi que sur l'effet d'une troisième dose de son vaccin initial contre le Covid-19. "Nous sommes encouragés par ces nouvelles données, qui renforcent notre confiance dans l'idée que notre stratégie de (doses de) rappel devrait conférer une protection contre ces nouveaux variants", a déclaré dans un communiqué Stéphane Bancel, le patron de Moderna.

Quarante personnes déjà vaccinées, c'est-à-dire qui avaient reçu les deux doses du vaccin initial de Moderna entre six et huit mois avant ces essais, y ont participé. Certaines ont reçu une troisième injection d'une nouvelle formule (appelée mRNA-1273.351) développée contre le variant sud-africain, et d'autres une troisième dose du vaccin initial. Ces deux options "ont augmenté les titres (niveaux, ndlr) d'anticorps neutralisants contre le SARS-CoV-2 et deux variants préoccupants", à savoir les variants sud-africain et brésilien, a déclaré Moderna.

La formule du vaccin développée spécifiquement contre le variant sud-africain s'est révélée plus efficace contre celui-ci que le vaccin initial, a ajouté Moderna.

Jean-Michel Blanquer annonce des aménagements concernant la philo pour le bac 2021

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a annoncé mercredi soir que pour l'épreuve de philosophie de la session 2021 du baccalauréat, les élèves de Terminale pourront conserver la meilleure note entre celle de l'épreuve et celle du contrôle continu.

Pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire, "l'épreuve terminale de philosophie continue à être organisée et on maintiendra la meilleure des deux notes entre le contrôle terminal et le contrôle continu", a expliqué Jean-Michel Blanquer sur France 2. "Il y a beaucoup d'élèves qui ont des mauvaises notes en contrôle continu et certains ont besoin de l'épreuve pour se rattraper, c'est une chance", a-t-il assuré.

Concernant l'épreuve "phare" et inédite du grand oral, Jean-Michel Blanquer a également annoncé son maintien. Pour ce premier bac de la réforme instaurée par Jean-Michel Blanquer, le contrôle continu représentera 82% de la note finale de l'examen, l'épreuve écrite de philosophie et celle du grand oral correspondant aux 18% restants.

Un virus dérivé du variant indien identifié dans un cluster au Havre

La présence d'un "virus dérivé du variant indien" a été confirmée sur deux des 16 cas de Covid-19 détectés parmi les marins d'un navire amarré au Havre, a-t-on appris mercredi auprès de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie.

Le 18 avril dernier, un foyer de contagion de Covid-19 avait été déclaré parmi les 25 membres d'équipage d’un navire au Havre. Des cas positifs avaient été identifiés alors que le navire était en mer. L'ensemble de l'équipage avait été mis à l’isolement dès l'apparition des signes avant leur arrivée au Havre (cas positifs et contacts à risque) et la totalité de l'équipage a été dépistée.

"Après leur arrivée à quai, l’isolement des 16 cas confirmés s’est poursuivi, en hôtel dédié, accompagné d’un contrôle strict, pour 15 d’entre eux. Cet isolement est aujourd’hui terminé", indique l'ARS, spécifiant qu'"un marin est hospitalisé".

La possibilité d'une décharge avant une injection d'AstraZeneca

La vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 n'est plus injecté aux moins de 55 ans en France, en raison de rares cas de thromboses. Mais pourrait-il bientôt être administré à tous ceux qui, conscients de ce risque minime, se portent volontaires ? Le ministre de la Santé Olivier Véran a saisi la Haute autorité de Santé (HAS) en ce sens, avançant l'hypothèse que les Français qui le souhaitent puissent signer une décharge.

"C'est dégager l'Etat de ses responsabilités", a estimé mercredi sur Europe 1 Jean-Paul Hamon, le président d’honneur de la Fédération des médecins de France. Et d'ajouter : "Cela m'étonnerait que cette proposition aille au bout."

Premier feu vert des députés à l'instauration d'un pass sanitaire

Les députés en commission ont donné un premier feu vert à l'instauration d'un "pass sanitaire" pour l'accès à des rassemblements de plus de 1.000 personnes, malgré de vives réticences chez certains élus.

Des députés de la majorité emmenés par la présidente de la commission des Lois, Yaël Braun-Pivet, ont mis des garde-fous en amendant le projet gouvernemental, pour exclure explicitement les activités du quotidien du périmètre du futur "pass sanitaire". C'est "à l'issue" du débat parlementaire que "les Français pourront savoir le périmètre exact de ce pass", a expliqué mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à la sortie du Conseil des ministres.

Mardi, le Conseil scientifique a recommandé un "pass sanitaire, utilisé de manière temporaire et exceptionnelle" pour "permettre à la population une forme de retour à la vie normale"

Lente décrue des hospitalisations

La situation restait toujours très tendue dans les hôpitaux, avec plus de 5.400 malades du Covid-19 dans les services de réanimation mercredi. Un niveau continuant toutefois de s'éloigner de la barre des 6.000 dépassée le 26 avril. Mais les derniers chiffres de l'épidémie incitent à l'optimisme. La baisse continue des nouveaux cas de Covid-19 et la hausse du nombre de vaccinés semblent faire baisser le nombre d'entrées à l'hôpital : 27.686 patients Covid s'y trouvaient mercredi, soit 741 de moins que la veille.

Un total de 244 personnes sont mortes du coronavirus à l'hôpital entre mardi et mercredi, portant le bilan à 105.631 morts en France. La semaine dernière, 28.000 personnes ont été testées positives en moyenne chaque jour de lundi à vendredi, contre 36.000 la semaine précédente.

Dans l'immédiat, le Haut conseil de la santé publique recommande d'"ouvrir les fenêtres au moins 5 minutes toutes les heures" dans les lieux qui reçoivent du public, notamment les écoles, et de mesurer le renouvellement de l'air avec des capteurs de CO2 pour mieux combattre le Covid-19.

Record de décès en 24 heures en Inde

L'Inde a enregistré un record de près de 4.000 décès dus au Covid-19 et 412.000 nouvelles contaminations en 24 heures, selon des données officielles publiées jeudi. Les chiffres du ministère de la Santé font état de 3.980 décès et de 412.262 cas quotidiens, portant à 230.168 morts et 21,1 millions contaminations recensés au total en Inde depuis le début de la pandémie. Des chiffres que certains experts estiment largement sous-évalués.

Ce nouveau record fait suite à plusieurs jours de baisse du nombre de cas qui avaient fait espérer que cette recrudescence catastrophique pourrait s'atténuer. Selon les spécialistes, le pire serait encore à venir avec un pic épidémique qui pourrait n'être atteint que d'ici plusieurs semaines.

Plus de 3,2 millions de décès dans le monde, l'Argentine n'en finit pas de battre des records de morts

La pandémie a fait au moins 3.230.058 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (579.249), devant le Brésil (414.399), l'Inde (226.188), le Mexique (217.740) et le Royaume-Uni (127.543). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

L'Argentine a par ailleurs battu mercredi son record de décès du Covid-19 depuis le début de la pandémie, avec 633 morts enregistrés en 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé. Le précédent record était de 561 morts quotidiens le 29 avril. Avec 65.865 décès au total, l'Argentine est le sixième pays d'Amérique latine le plus endeuillé proportionnellement à sa population et le 30e au niveau mondial.