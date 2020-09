EN DIRECT - Coronavirus : les Etats-Unis espèrent distribuer un vaccin au 1er novembre

Donald Trump a été entendu. Le président américain souhaitait que les Etats-Unis parviennent à distribuer un vaccin avant l’élection présidentielle du 3 novembre. Mercredi, les autorités sanitaires ont appelé les Etats à être prêts à diffuser un éventuel vaccin d’ici au… 1er novembre. En France, c’est le plan de relance, qui sera présenté dans la journée de jeudi, qui concentre l’attention. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les Etats-Unis, toujours dans l'attente d'un accord entre démocrates et républicains sur un plan de relance de l'économie, se préparent activement à la distribution à grande échelle d'un éventuel vaccin contre le coronavirus. Les autorités sanitaires fédérales ont demandé aux Etats qu'ils fassent le nécessaire pour que les centres de distribution d'un futur vaccin soient "complètement opérationnels d'ici le 1er novembre 2020", soit juste avant l'élection présidentielle.

Le président Donald Trump, candidat à sa réélection le 3 novembre et à la peine dans les sondages, veut croire que les Etats-Unis disposeront d'un vaccin "cette année". Plus de 6,1 millions de personnes ont été contaminées aux Etats-Unis par le virus et le nombre de morts y dépasse les 185.000, selon le dernier décompte de l'université Johns Hopkins, diffusé mercredi soir.

La polémique de la nuit concerne Nancy Pelosi. Donald Trump a critiqué mercredi la cheffe des démocrates au Congrès américain Nancy Pelosi pour s'être rendue dans un salon de coiffure à San Francisco, où les soins en intérieur sont interdits à cause du Covid-19, et avoir ôté son masque. "Nancy Pelosi la folle se fait détruire pour avoir fait ouvrir un salon de coiffure, tandis que tous les autres sont fermés, et pour ne pas porter de masque, alors qu'elle donne des leçons tout le temps à tous les autres", a tweeté le président des Etats-Unis en employant l'un des surnoms moqueurs qu'il affectionne.

Crazy Nancy Pelosi is being decimated for having a beauty parlor opened, when all others are closed, and for not wearing a Mask - despite constantly lecturing everyone else. We will almost certainly take back the House, and send Nancy packing!