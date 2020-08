EN DIRECT - Coronavirus : Blanquer affine les contours du protocole scolaire

EN DIRECT

Alors que le nombre de cas d'infection au nouveau coronavirus, en France, a légèrement baissé samedi après plusieurs jours de hausse, plus de 25 millions de cas ont été officiellement recensés au total dans le monde, dont plus de la moitié en Amérique, selon un comptage réalisé par l'AFP dimanche. Le Brésil a de son côté dépassé la barre des 120.000 décès et l'Inde a annoncé dimanche 78.761 nouveaux cas en 24 heures, un record mondial. Pendant ce temps, des anti-masques ont défilé en Europe, à Berlin, Paris ou Londres. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir Samedi, la France comptait 30.602 morts du coronavirus

Des manifestations anti-masques ont lieu en Europe contre la "tyrannie médicale"

Le Brésil a dépassé le seuil des 120.000 morts, l'Inde annonce 78.761 nouveaux cas en 24 heures, un record

Ralentissement de la hausse des cas en France

En France, 5.453 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, a annoncé samedi Santé Publique France, un chiffre en baisse après trois jours de progression. Cette baisse temporaire est toutefois à prendre avec précaution. Depuis le début de l'épidémie, la France a enregistré 30.602 décès, dont six au cours des dernières 24 heures, selon cet organisme.

En raison de la reprise épidémique, le port du masque est devenu obligatoire dans plusieurs grandes villes de France. Problème, le masque chirurgical à usage unique est polluant. Depuis fin juin, l'entreprise française Plaxtil a réussi à recycler 70.000 masques, comme l'explique Olivier Civil, le co-fondateur de Plaxtil sur Europe 1 samedi.

Blanquer précise les contours du protocole à l'école et annonce un "Grenelle des professeurs"

Interrogé par le Journal du Dimanche, Jean-Michel Blanquer a donné les dernières précisions du protocole en vigueur dès mardi pour la rentrée scolaire. Processus en cas de cas détecté dans une classe, cantines ouvertes et mesures susceptibles d'être durcies en cas de nouvelle accélération de la circulation du virus : le ministre de l'Education égraine les réponses tout en affirmant vouloir "laisser des marges de manœuvre aux établissements".

Par ailleurs, Jean-Michel Blanquer annonce la tenue prochaine d'un "Grenelle des professeurs" pour "revaloriser" le métier, notamment sur le plan salarial.

Plus de 120.000 morts au Brésil, record de nouveaux cas en Inde

Le Brésil a dépassé samedi le seuil des 120.000 morts liés à l'épidémie de coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé. Peuplé de 212 millions d'habitants, le Brésil est le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie derrière les Etats-Unis.

Alors que l'Inde a décidé samedi d'assouplir les restrictions pour tenter de relancer son économie malgré une hausse de cas, le pays annoncé dimanche 78.761 nouveaux cas en 24 heures, un record mondial. Le ministère de l'Intérieur avait annoncé samedi que les rassemblements culturels, sportifs ou politiques pourront à partir du mois prochain avoir lieu dans une limite de 100 personnes et à condition que les participants portent des masques et respectent les gestes barrières. L'Inde a enregistré plus de 62.000 décès liés au Covid-19.

Manifestations anti-masques en Europe

Des milliers d'opposants au port du masque et aux mesures de restrictions contre le coronavirus sont descendus dans la rue samedi dans plusieurs villes d'Europe. À Berlin, un cortège de quelque 20.000 personnes a été arrêté par la police faute de respect de la distance de sécurité. Malgré un ordre de dispersion, les manifestants sont restés sur place, assis sur la chaussée, et ont crié "Résistance!" et "Nous sommes le peuple!". Des milliers d'entre eux ont ensuite continué à manifester lors d'un meeting qui a pu se dérouler.

À Londres, un millier de manifestants se sont rassemblés à Trafalgar Square et ont réclamé "la fin de la tyrannie médicale", tandis qu'à Zurich, ils étaient plus d'un millier selon la police à réclamer "un retour à la liberté". A Paris, 200 à 300 personnes ont protesté contre le port du masque, désormais obligatoire dans toute la capitale française.

Plus de 25 millions de cas dans le monde

La pandémie a fait plus de 838.000 morts dans le monde depuis l'apparition du virus fin décembre, selon un bilan établi samedi par l'AFP à partir de sources officielles. Plus de 25 millions de cas d'infection ont été détectés, dont plus de la moitié en Amérique, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 04h20 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 181.779 morts. Ils sont suivis par le Brésil (120.262), le Mexique (63.164), l'Inde (62.550) et le Royaume-Uni (41.486).