Rentrée : "Il est possible qu’il y ait quelques classes ou écoles fermées mardi"

INTERVIEW

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, veut une rentrée aussi normale que possible pour les 12 millions d'élèves qui retrouveront leur salle de classe mardi 1er septembre, parfois après six mois sans avoir eu un enseignant devant eux. Au Journal du Dimanche, le ministre a précisé les contours du protocole sanitaire qui sera en vigueur dans les établissements. "Tout le monde est prêt. Les règles sont connues, à la fois pour la reprise la plus normale possible, mais aussi dans le cas de scénario où il faudrait fermer des classes ou des établissements entiers", assure au micro d'Europe 1 Edouard Geffray, le directeur de l'Enseignement scolaire au ministère de l'Education nationale, et qui est justement chargé de l'organisation de cette rentrée.

"On a un protocole de traçage très précis. Lorsqu’il y aura un cas de confirmé dans une école, une procédure sera déclenchée pour établir les cas contacts, et faire les tests en moins de 48 heures", détaille ce responsable gouvernemental. L’Agence régionale de Santé décidera de son côté d’une fermeture, ou non, de la classe, voire de l’établissement.

Aux élèves de venir masqués

"Il est possible qu’il y ait quelques classes ou écoles fermées mardi", concède Edouard Geffray face à la dégradation rapide de la situation sanitaire ces derniers jours en France, "mais la règle, c'est tout le monde reprend", martèle-t-il. "L’école n’a pas été un foyer de contamination, et elle ne le sera pas. Nous avons des règles précises, que tout le monde peut voir en ligne sur le site du ministère", veut-il rassurer. Et la première d’entre elles : tous masqué à partir de 11 ans. Cette mesure concerne donc l’ensemble des collégiens et des lycéens, mais certains professionnels de santé appellent toutefois dans une tribune publiée par Le Parisien à généraliser le port du masque dès l'âge de 6 ans.

"Il y a un consensus international assez large. L’OMS et la Société française de pédiatrie disent la même chose, à savoir qu’avant 12 ans le port du masque n’est pas recommandé", répond Edouard Geffray. "Si un élève a oublié son masque, il y aura des masques dans les établissements. Mais ce sont aux familles de fournir le masque", rappelle le directeur de l’Enseignement scolaire.