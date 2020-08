Coronavirus : pourquoi l'évolution du nombre de cas en 24 heures n'est pas significative

DÉCRYPTAGE

Il y a deux jours la France connaissait une augmentation de personnes infectées par le coronavirus : on dénombrait 7.379 nouveaux cas, mais samedi, ils étaient en "baisse" avec 5453 en plus. Que signifient ces augmentations ? Pourquoi une telle différence sur deux jours ? Est-on réellement entrés dans une deuxième vague ? Le Docteur d’Europe 1, Jimmy Mohamed, se veut prudent et insiste : ce n’est pas le moment pour les Français de relâcher l’attention face au virus toujours présent.

"Impossible de conclure" à une aggravation ou une amélioration "sur les dernières 24 heures"

"Il ne faut pas se fier au nombre de tests qui reviennent positifs tous les jours. Il faut les prendre sur une semaine. Cette valeur est beaucoup plus représentative que sur les 24 dernières heures. Ensuite, il faut regarder le taux de positivité. Parfois, on va tester beaucoup plus et donc on peut avoir mécaniquement un nombre de tests positifs qui augmente", précise le médecin. "Mais si vous testez autant et que les chiffres augmentent, là on peut s'inquiéter. Cela veut donc dire qu'il est impossible de conclure sur les 24 dernières heures qu'il y a une amélioration ou une aggravation", explique-t-il au micro d'Europe 1.

En conséquence selon lui : "il faut être prudent, ne pas relâcher sa garde en pensant que les choses vont mieux, et au contraire s'alarmer. Donc on regarde sur sept jours et le nombre de tests qu'on a fait."