EN DIRECT - Coronavirus : première nuit de couvre-feu pour 20 millions de Français

EN DIRECT

Face au rebond de l'épidémie de coronavirus, place aux nouvelles restrictions que ce soit en France ou en Europe. De nouvelles mesures sont entrées en vigueur dans l'Hexagone, qui a connu un nouveau record de cas samedi, dont la mise en place d'un couvre-feu à partir de 21 heures dans une dizaine de grandes villes, alors que débutent les vacances de la Toussaint. Ailleurs en Europe, les dirigeants appellent la population à la vigilance et mettent en place de nouvelles mesures restrictives.

Les informations à retenir L'épidémie a désormais fait 33.303 morts en France, avec un nouveau record de contaminations en France, samedi

Le couvre feu est entré en vigueur en Île-de-France et dans huit métropoles

Plus d'1,1 million de morts sont à déplorer dans le monde

Couvre-feu pour 20 millions de personnes en France

En France, où le nombre de contaminations a atteint un nouveau record samedi avec plus de 32.000 nouveaux cas répertoriés en 24 heures, une dizaine de grandes villes, dont Paris et sa banlieue, sont désormais soumis, à un couvre-feu de 21 heures à 6 heures pour au moins quatre semaines, une mesure qui concerne plus de 20 millions de personnes. Les rues de la capitale française se sont progressivement figées dans le silence, une situation que Paris n'avait pas connue depuis 1961, dans un tout autre contexte, lorsqu'un couvre-feu strict avait été décrété pour les Français musulmans d'Algérie. "C'est parlant, il est 21h et il n'y a plus personne, la situation est quasi propre", se félicite le commissaire Patrick Caron, de la DOPC (La Direction de l'ordre public et de la circulation), en patrouille aux abords du Quartier Latin, à Paris.

Même sentiment à Lille. "Le couvre-feu est plutôt bien respecté" et les personnes qui doivent être dehors après 21h ont le réflexe de l'attestation", s'est félicité samedi soir le préfet du Nord Michel Lalande, s'exprimant près de la gare Lille-Flandres, quasi-déserte. Ce confinement nocturne concerne les habitants d'Île-de-France et des métropoles de Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Rouen et Grenoble. Des syndicats de policiers, eux, s'inquiètent de la situation dans certains quartiers.

Il faut dire que tous les Français n'ont pas l'intention de renoncer à leur vie sociale. Pour certains, l'heure est aux grands calculs : comment continuer de voir ses amis, ou draguer, malgré ces mesures drastiques ? Entre les déjeuners, les goûters, les brunchs et les soirées pyjamas, voici comment les principaux concernés s'adaptent.

Vacances de la Toussaint : la peur d'un exode des citadins

Les vacances de la Toussaint ont démarré vendredi, et certaines villes touristiques, jusqu'alors plutôt épargnées par le virus, craignent un afflux de visiteurs. Plusieurs d'entre elles ont déjà adopté des mesures de restriction. Au Touquet, il sera ainsi interdit de circuler de minuit à 6 heures du matin. À Deauville et à Trouville, dans le Calvados, les bars fermeront à 21 heures et les restaurants à 22 heures. Sur la côte basque, à Biarritz, il est envisagé de fermer les bars et restaurants à 23h30.

En Europe, multiplication de mesures

La Lombardie (nord), région italienne la plus touchée par la seconde vague, ferme tous ses bars et restaurants à partir de minuit et suspend toutes les activités sportives amateur. Depuis samedi, plus de la moitié de la population anglaise est soumise à des restrictions plus dures. Londres et plusieurs autres zones, soit 11 millions de personnes, interdisent les réunions en intérieur entre famille et amis de différents foyers, et le Lancashire (nord-ouest) et Liverpool sont en alerte sanitaire maximale.

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a solennellement demandé à ses concitoyens de réduire au maximum leurs relations sociales. "Renoncez à tout voyage qui n'est pas vraiment nécessaire, à toute célébration qui n'est pas vraiment nécessaire. Veuillez rester chez vous, sur votre lieu de résidence, dans la mesure du possible". Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, autorité morale du pays, s'est mis en quarantaine après que l'un de ses gardes du corps a été contrôlé positif.

Plus de 1,1 million de morts dans le monde

Plus de 1,1 million de décès dus au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi.

Au total, au moins 1.105.691 morts, pour plus de 39,3 millions de cas, ont été déclarés. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé au monde avec 218.602 morts, suivis par le Brésil (153.675), l'Inde (112.998), le Mexique (85.704) et le Royaume-Uni (43.429).