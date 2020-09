EN DIRECT - Coronavirus : Trump affirme qu’un vaccin pourrait être prêt dans un mois

L’Europe sous pression. Mardi soir, l’OMS a en effet prévenu que le Vieux continent était à un tournant dans la lutte contre le coronavirus et que les Etats devaient prendre des mesures drastiques pour maintenir à la fois les plus jeunes et les plus âgés dans la vie sociale. Mais ce qui agite le monde dans la lutte contre la pandémie, c’est la course au vaccin entre la Chine et les Etats-Unis de Donald Trump, qui multiplie les déclarations optimistes en la matière et maintient la pression sur les organismes de santé de son pays. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Les infos à retenir : Trump annonce un vaccin pour dans quatre semaines. La Chine évoque le mois de novembre

L’Europe aborde un moment décisif, selon l’OMS

La situation continue de s’aggraver en France, notamment dans les universités

Etats-Unis-Chine, la course au vaccin

Qui de la Chine ou des Etats-Unis parviendra à lancer son vaccin en premier ? Les deux pays se sont lancés dans une course et affichent ostensiblement leur optimisme. Une haute responsable chinoise a ainsi évoqué une mise à disposition du grand public pour le mois de novembre. "Les progrès actuels sont très satisfaisants", a expliqué à la télévision nationale CCTV l'épidémiologiste Wu Guizhen, une responsable du Centre de contrôle et de prévention des maladies, un organisme du ministère chinois de la Santé.

Quelques heures plus tard, Donald Trump a affirmé qu’un vaccin américain pourrait être disponible dans moins d’un mois. "Nous sommes très proches d'un vaccin", a-t-il déclaré lors d'une session de questions-réponses organisée dans une mairie, avec des électeurs de Pennsylvanie, diffusée sur ABC News. "Nous sommes à quelques semaines de l'avoir vous savez -- ça pourrait être trois semaines, quatre semaines", a-t-il annoncé. Quelques heures plus tôt, s'exprimant sur Fox News mardi matin, le président américain avait dit qu'un vaccin pourrait être disponible dans "quatre semaines, ça pourrait être huit semaines".

Des experts scientifiques ont dénoncé les pressions "sans précédent" exercées par le président Donald Trump, en pleine campagne pour sa réélection, sur les grandes institutions américaines de santé publique. Depuis des mois, les incidents se multiplient au sein de l'Agence américaine des médicaments (FDA) et des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), l'agence fédérale en première ligne pour répondre à la pandémie de Covid-19, deux organismes que les lieutenants de Donald Trump perçoivent comme des foyers de résistance contre le désir du président de relancer l'économie.

L’OMS alerte l’Europe

L'Europe aborde un moment décisif dans la lutte contre le Covid-19 avec la rentrée scolaire et l'arrivée de l'automne, a averti l'Organisation mondiale de la Santé. Il est temps d'arrêter de "poursuivre des chimères" et de prendre des décisions dures pour protéger les plus vulnérables et maintenir les jeunes à l'école, quitte à accepter des sacrifices inévitables, a déclaré le directeur des Situations d'urgence de l'OMS Michael Ryan.

"L'Europe aborde une saison où les gens vont commencer à retourner dans les espaces intérieurs. La pression de l'infection va augmenter", a déclaré Michael Ryan au cours d'une conférence de presse virtuelle. Des compromis devront être faits pour maintenir à la fois les plus jeunes et les plus âgés dans la vie sociale, a-t-il souligné. "Le seul moyen est que les adultes maintiennent une distance suffisante pour favoriser une baisse de la contagion". "Qu'est ce qui est le plus important : le retour de nos enfants dans les classes ou l'ouverture des nightclubs et des bars ?", a-t-il lancé.

La situation continue de s’aggraver en France, les universités en première ligne

Près de 8.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France en 24 heures, un ordre de grandeur comparable à ces derniers jours, mais les admissions à l'hôpital et en réanimation poursuivent leur remontée, selon les données officielles publiées mardi. 7.852 cas ont été confirmés entre lundi et mardi, contre 6.158 lundi soir, plus de 7.000 dimanche et plus de 10.000 samedi, selon Santé publique France. En outre, 2.713 malades ont été hospitalisés sur les 7 derniers jours, et 479 ont été admis en réanimation où l'on traite les cas les plus graves.

Mais c’est encore la situation dans les universités qui préoccupe. La faculté de médecine de Montpellier a ainsi suspendu mardi une partie de ses cours, une soixantaine d'étudiants ayant été testés positifs au Covid-19 après une soirée étudiante. A Rennes, 43 cas de Covid-19 avaient été confirmés lundi chez des étudiants en médecine, pharmacie et odontologie, eux aussi probablement contaminés lors de soirées. Au total, une dizaine d’établissements d’enseignement supérieur sont touchés.

Plus de 930.000 morts, l'Inde dépasse les 5 millions de cas

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 930.180 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi en fin d’après-midi. Près de 29,4 millions de cas de contamination ont été diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 195.765 morts. Viennent ensuite le Brésil (133.119), l'Inde (80.776), le Mexique (71.049) et le Royaume-Uni (41.664). A noter que l'Inde a dépassé la barre symbolique des cinq milliosn de cas détectés

La chute du nombre de touristes internationaux due à la pandémie a entraîné une perte de 460 milliards de dollars pour le secteur au premier semestre, estime l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). En cause, une chute de 65% du nombre de touristes internationaux sur la période, marquée par les fermetures de frontières et les restrictions pour les voyageurs.

Un sommet sur la pandémie de Covid-19, avec une présence physique, est envisagé à New York avant la fin de l'année par l'Assemblée générale de l'ONU, a annoncé mardi le nouveau président de cette instance, Volkan Bozkir. Lors d'une conférence de presse, cet ancien ministre turc a indiqué que cette session spéciale de l'Assemblée était prévue au cours de "la première semaine de novembre".