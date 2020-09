Covid-19 : qu'est-ce qu'un cas contact et que faire lorsqu'on l'est ?

DÉCRYPTAGE

Faut-il établir des priorités dans les tests PCR du Covid-19 ? Face aux délais de rendez-vous et aux files d'attente qui s'allongent devant les laboratoires, certains médecins demandent une hiérarchisation de toutes les demandes de tests. Par ailleurs, certaines personnes se font tester inutilement, pensant à tort être un cas contact. Mais quelle est la définition du cas contact à risque et que faire dans ce cas précis ?

Pour les autorités sanitaires, on est un "cas contact" et on doit faire un test lorsqu'on a fréquenté une personne contaminée pendant 15 minutes dans la même pièce, quand on est a l'intérieur ou à moins d'un mètre en extérieur. Il faut donc être particulièrement vigilant et respecter la distanciation physique dans les cantines, les restaurants et aux terrasses des cafés.

Un délai à respecter avant le test

Ensuite, si on se trouve dans cette situation de cas contact, il faut immédiatement s'isoler mais attendre sept jours après le contact, avant d'aller faire un test. Il est inutile d'aller le faire trop tôt car le test risque d'être faussement négatif.

En revanche, il faut procéder à un test immédiatement si on vit sous le même toit qu'une personne malade ou si les signes apparaissent pendant l'isolement. Cet isolement doit durer 14 jours au total, si le test se révèle négatif. Il faut noter qu'une ordonnance n'est pas nécessaire et que le test est pris en charge à 100%.

Enfin, si on connait un cas contact qui attend les résultats de son test, il ne faut pas faire preuve de zèle. Il est inutile de se faire tester avant de savoir si cette personne est positive ou non.