Ce mardi, la France compte 30.999 morts du coronavirus sur son territoire, soit 37 de plus dans les dernières 24 heures, d'après les chiffres de Santé publique France. Plus de 7.800 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés sur le territoire depuis le dernier pointage et l'annonce par les préfets de nouvelles mesures restrictives dans certains départements français.

>> Plus d'informations à suivre...