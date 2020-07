EN DIRECT - 14-Juillet : un défilé "a minima" se prépare à Paris

EN DIRECT

Un 14-Juillet à l'ombre du coronavirus. Après des mois de lutte contre la pandémie et alors que la multiplication des clusters en France fait craindre une possible "deuxième vague" de contaminations, la Fête nationale est célébrée a minima, mardi. Un défilé militaire d'une ampleur inférieure à la normale est prévu à Paris, tandis que beaucoup de villes de province ont choisi d'annuler leur traditionnel feu d'artifice. A la mi-journée, tous les yeux seront tournés vers Emmanuel Macron, qui doit détailler son plan de relance post-crise sanitaire lors d'une longue interview télévisée. Suivez la situation en direct.

Les informations à retenir : Un "mini-défilé" du 14-Juillet commencera vers 10h30 à Paris, en présence d'Emmanuel Macron

Le chef de l'Etat s'exprimera ensuite pendant 45 mn à la télévision, depuis l'Elysée

La plupart des villes de France ont renoncé à leur traditionnel feu d'artifice en raison de l'épidémie de coronavirus

Un défilé militaire a minima à Paris et en province

Dans la capitale, le défilé du 14-Juillet est remplacé par une cérémonie militaire a minima place de la Concorde. Le dispositif a été ramené à 2.000 participants et environ 2.500 invités, dont 1.400 représentant les Français en "première ligne" pendant l'épidémie : soignants, proches de soignants décédés du coronavirus, enseignants, caissiers, agents funéraires, policiers... "Nous sommes à la tribune présidentielle, avec ma maman et mes trois frères", témoigne sur Europe 1 l'un des fils du médecin de campagne et lieutenant colonel des pompiers Olivier Schneller, mort du Covid-19 à 68 ans. "C'est très émouvant pour nous, on réalise un rêve grâce à notre papa."

Emmanuel Macron est attendu vers 10h40 devant les tribunes installées sur la place. Au programme : mini-défilé - sans masque, mais avec les distances sanitaires - et double survol de la patrouille de France. Le drapeau français sera déployé par vingt soignants lors d'une cérémonie répétée lundi. Retrouvez ici notre reportage exclusif à bord de l'A330 Phénix, un avion ravitailleur de pointe, reconfiguré pendant la crise du Covid-19 et qui sera mis à l'honneur lors de la cérémonie.

Et en province ? Plusieurs cérémonies militaires sont maintenues, mais en format réduit. À Bordeaux, le défilé aérien avec "passage de l'hélicoptère Caracal" de transport militaire "et des Alpha Jets" aura bien lieu, selon la préfecture. À Lille, le défilé sera remplacé par "une cérémonie en hommage à celles et ceux mobilisés et en première ligne lors de la crise sanitaire". Tout comme à Marseille, où une cérémonie statique, regroupant soignants civils et militaires, sera organisée au Parc Borély.

D'importantes restrictions de circulation dans la capitale

À Paris, il sera très difficile de circuler sur les Champs-Elysées et dans les environs, toute la journée, en raison d'un dispositif de sécurité très conséquent mis en place autour des célébrations, même réduites. Six stations de métro sont fermées. On vous résume le détail des restrictions en vigueur dans cet article.

#14juillet | À l'occasion de la cérémonie gouvernementale prévue ce mardi 14 juillet 2020, retrouvez l'ensemble du dispositif de sécurisation et de circulation dans la capitale.

Consultez notre communiqué de presse pour plus de précisions. pic.twitter.com/FIONT9bzdK — Préfecture de Police (@prefpolice) July 13, 2020

Un feu d'artifice sera bien tiré vers 23 heures dans la capitale, depuis la Tour Eiffel, mais sans public, tout comme pour le concert de Radio-France sur le Champ-de-Mars, qui aura lieu à huis clos. "Une large zone d'exclusion sera mise en place autour du site afin d'assurer la sécurité du feu et de prévenir tout éventuel attroupement de personnes", explique un communiqué de la préfecture de police et de la Ville, invitant les Parisiens "à suivre la retransmission télévisuelle du feu d'artifice".

Une prise de parole très attendue du chef de l'Etat

A l'issue de la cérémonie parisienne, c'est dans le format très traditionnel d'une interview en direct depuis l'Elysée qu'Emmanuel Macron s'expliquera pendant 45 minutes, à partir de 13h10 à la télévision. Le président devrait évoquer son programme à venir, juste après avoir changé de Premier ministre et une partie du gouvernement. "Il y a un besoin d'expression sur la dernière étape du quinquennat, sur le 'nouveau chemin' que veut dessiner le Président", explique son entourage à Europe 1. "Toutes les questions ne pourront pas être posées" au chef de l'Etat, a de son côté prévenu Gilles Bouleau, qui l'interrogera au côté de Léa Salamé.

>> EDITION SPÉCIALE - Suivez la prise de parole d'Emmanuel Macron à partir de 12h30 heures en direct sur Europe 1

Les feux d'artifices annulés dans de nombreuses villes

Dans la plupart des villes de France, les célébrations de la Fête nationale sont réduites en raison des restrictions sanitaires, mardi soir. A Lille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux ou encore Marseille, les traditionnels feux d'artifice sont annulés "dans une volonté d'assurer la tranquillité publique et de limiter les rassemblements, en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19", explique notamment la mairie de Lyon. D'autres communes comme Le Mans ont décidé de maintenir un feu d'artifice mais de limiter le nombre des spectateurs, qui devront respecter strictement les mesures barrières.

A Brest et Auray (Morbihan), des spectacles de rue remplacent les habituelles fusées multicolores. A Pau, ça sera un lâcher de lanternes "biodégradables et ignifugées" et à Strasbourg, un pique-nique participatif est prévu mardi en bordure du Rhin. A Nice, où il n'y a plus de feu d'artifice tiré le 14 juillet depuis l'attentat qui a fait 86 morts sur la Promenade des Anglais en 2016, une cérémonie d'hommage aux victimes "sobre et intime" et "réservée aux familles" aura lieu dans la matinée à la villa Massena, qui abrite un mémorial provisoire.