Emmanuel Macron loue le "courage", la "loyauté" et la "détermination" d'Edouard Philippe

"C'est une page politique et de la vie du pays qui se tourne", a répondu Emmanuel Macron, interrogé mardi sur son changement de Premier ministre. Pourquoi avoir remplacé Edouard Philippe par Jean Castex, malgré sa gestion de la crise du Covid-19, louée par l'opinion publique à en juger par plusieurs études d'opinion ? "Parce qu'on ne peut pas dire on emploie un nouveau chemin, une nouvelle méthode, un nouveau temps du quinquennat, et dire on fait avec la même équipe. Vous m'auriez, à ce moment là, posé à juste titre la question contraire", a développé le chef de l'Etat, interrogé depuis l'Elysée à l'occasion du 14-Juillet.

"Reconnaître tout le travail qui a été fait"

"En 2017, lorsque j'ai été élu, j'ai fait le choix pour diriger le gouvernement de nommer un responsable politique qui était peu connu des Françaises et des Français, qui n'avait pas fait ma campagne, qui ne venait de ma formation politique", a tenu à rappeler Emmanuel Macron. "C'est inédit dans La Cinquième République. (...) Et pendant trois années à mes côtés, il a dirigé avec beaucoup de courage, de loyauté, de détermination, le gouvernement pour agir et faire ce sur quoi je m'étais engagé vis à vis des Françaises et des Français", a-t-il poursuivi. "Changer de Premier ministre aujourd'hui ne signifie pas ne pas reconnaître tout ce travail qui a été fait."

