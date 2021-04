Covid-19 : quarantaine pour les voyageurs en provenance du Brésil et de trois autres pays

EN DIRECT

La France comptait samedi plus de 100.593 morts depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Face à une situation sanitaire toujours dégradée dans l'Hexagone, le gouvernement rechigne à donner un calendrier précis de réouverture, au grand dam des restaurateurs, qui réclament de la "visibilité". Par ailleurs, la France va imposer une quarantaine de dix jours aux voyageurs en provenance du Brésil, où sévit un variant réputé plus contagieux, mais aussi à ceux en provenance d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : La France compte samedi plus de 100.593 morts du Covid depuis le début de l'épidémie

Une quarantaine de dix jours va être imposée aux voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud

829.000 cas enregistrés dans le monde en 24h, un record

Quarantaine de dix jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud

La France va instaurer une quarantaine obligatoire de dix jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud, face à l'inquiétude sur les variants du Covid-19, a annoncé Matignon samedi. Les vols avec l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud sont maintenus, alors que Paris avait annoncé dès mardi la suspension des liaisons aériennes avec le Brésil pour limiter la propagation d'un variant local, baptisé P1, réputé plus contagieux et dangereux. Cette suspension sera prorogée jusqu'au vendredi 23 avril inclus.

Pour justifier le maintien des vols avec l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud, Paris dit que la présence de variants n'y atteint "pas les niveaux observés au Brésil". Mais les voyageurs venant de ces trois pays, ainsi que du Brésil, devront désormais se soumettre à un isolement de 10 jours, accompagné de restriction des horaires de sortie, avec un renforcement des amendes.

Cette mesure, qui sera progressivement mise en oeuvre jusqu'à sa pleine entrée en vigueur samedi 24 avril, s'appliquera également aux voyageurs en provenance de Guyane et des tests antigéniques systématiques seront mis en place à l'arrivée pour les trajets de la Guyane vers les Antilles.

Près de 100.600 morts en France

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation est repassé sous les 5.900 personnes samedi, légèrement en dessous des jours précédents, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Au total, on comptait 5.877 personnes dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue), contre 5.914 vendredi. En 24 heures, 359 patients ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 463 la veille.

Depuis une semaine, le nombre de malades Covid-19 accueillis dans ces services évoluait un peu au dessus des 5.900, encore loin du pic de la première vague en avril 2020 (7.000). Le nombre total de personnes à l'hôpital est aussi en légère baisse avec 30.329 patients positifs au coronavirus actuellement hospitalisés, contre 30.472 la veille. Au total, 1.471 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures.

100.593 personnes sont mortes des suites du Covid-19 depuis le début de l’épidémie, 189 sont décédées au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres publiés sur le site du gouvernement.

Les restaurateurs demandent "des réponses et de la visibilité"

Les restaurateurs sont toujours dans l’incertitude quant à une prochaine réouverture et commencent à s'affoler, car ils ont besoin de s'organiser. Grâce à la vente à emporter, Marco Casolla a limité les pertes. Mais aujourd'hui, l'urgence pour ce chef napolitain à la tête de deux restaurants à Toulon, c'est de préparer la saison d'été. Mais il peine à anticiper, sans calendrier de réouverture précis. "On n'a aucune date et c'est très compliqué, parce qu'une saison, ça se prépare à l'avance", s'inquiète le restaurateur.

Marion Pouget est la cheffe du café Léoube à Bormes-les-Mimosas. Elle aussi peine à recruter. "On doit embaucher 80 salariés, mais on ne peut pas les trouver comme ça si on n'a pas de réponse", alerte-t-elle. "C'est très difficile de leur dire quand ils pourront commencer, car on est dans un flou total. Et il ne faut pas oublier nos fournisseurs, qui sont autant dans le flou que nous. On demande vraiment de la visibilité et des réponses à nos questions", ajoute la cheffe. Retrouvez ici notre article complet.

L'Europe envisage sa réouverture

Au Danemark, bientôt des spectateurs dans les stades et des clients dans les restaurants : grâce à une situation épidémiologique contrôlée, le pays va pouvoir accélérer sa réouverture dès le 21 avril. En Italie, jusqu'à un millier de spectateurs vont être autorisés dans les stades ouverts dans les régions les moins touchées par la pandémie de Covid-19 à partir du samedi 1er mai, a annoncé vendredi le gouvernement. Les gymnases situés dans ces mêmes zones de l'Italie pourront accueillir jusqu'à 500 spectateurs pour tous les "événements sportifs d'intérêt national". L'Italie devrait aussi amorcer la réouverture des restaurants et des établissements scolaires à partir du lundi 26 avril.

Trois millions de morts dans le monde

Plus de 139 millions de cas de contaminations ont été recensés depuis le début de l'épidémie fin 2019, dont environ 730.000 par jour actuellement, un chiffre également en hausse constante depuis fin février. Sur la seule journée de vendredi, plus de 829.000 cas ont été enregistrés en 24 heures, un record.

La pandémie a fait plus de trois millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi. Après une légère accalmie en mars, le nombre de décès quotidiens est de nouveau en hausse, avec en moyenne plus de 12.000 morts par jour la semaine passée. Fin janvier, au plus haut de l'épidémie, ce chiffre était de 14.500.

Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 566.224 décès, suivis par le Brésil (368.749), le Mexique (211.693), l'Inde (175.649) et le Royaume-Uni (127.225). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.