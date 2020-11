Covid : comment appliquer les mesures ? On a suivi la préfète de Nouvelle-Aquitaine

REPORTAGE

Il n'y aura donc pas de réouverture pour les commerces fermés depuis deux semaines. Seules des mesures d'allègement sont envisagées à partir du 1er décembre, un aménagement dont ne bénéficieront pas les bars, les restaurants et les salles de sport et qui sera conditionné à une amélioration sur le front de l'épidémie. Au lendemain des annonces de Jean Castex, il appartient désormais aux préfets de mettre en place ces mesures. Toute la journée de vendredi, Europe 1 suit la préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, aux côtés des élus et des commerçants locaux.

"Aggravation" des mesures

Depuis le début de la matinée, les réunions se sont enchaînées en visio-conférence dans cette salle du cinquième étage de la préfecture, à Bordeaux. La préfète s'entretenait avec les élus locaux et les acteurs économiques de la Gironde en fin de matinée. À tous, Fabienne Buccio rappelle les chiffres de l'épidémie dans le département et note les demandes sur l'organisation des tests ainsi que sur les mesures de soutien financier apportées par l'État.

"Vous savez qu'un préfet ne peut pas diminuer ce qui est décidé au niveau national, ce qui est normal. Mais par contre, je peux les 'aggraver'", affirme Fabienne Buccio. "Je souhaite prendre un arrêté interdisant l'ouverture de commerces à partir de 22 heures." Sont notamment ciblées les épiceries de nuit, "de manière à éviter que l'épicerie de nuit se transforme à l'intérieur en autre chose avec la vente d'alcool et parfois, des files d'attente. Ça crée de vrais regroupements et donc des clusters. Et je stopperais aussi le click and collect à partir de 22 heures."

Inquiétude des restaurateurs

Cet arrêté préfectoral, qui doit entrer en vigueur dès vendredi soir, inquiète le représentant départemental des hôteliers et restaurateurs, comme ailleurs en France. Laurent Tournier craint que cette fermeture dès 22 heures complique le click and collect dans les restaurants girondins à partir de ce week-end.

Vendredi après-midi, dans cette journée marathon, c'est au grand public que la préfète de la Gironde va devoir préciser et justifier la poursuite telle quelle de ce confinement, via un point presse.