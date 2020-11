Confinement : à Dinan, la mairie offre un service de livraison à ses commerçants

REPORTAGE

"Tu avais besoin d'un sweat. Quelle taille il te faut ?" Dans son magasin de prêt-à-porter, à Dinan, Frédéric Guillemot promène son téléphone dans les rayons et filme en direct plusieurs de ses modèles pour une acheteuse potentielle. Frédéric Guillemot connaît plutôt bien ses clients. Mais pour ces derniers, l'outil numérique est nécessaire pour connaître les produits disponibles. Et dans cette petite ville des Côtes-d'Armor, la municipalité a décidé de donner un coup de pouce à ses commerçants en période d'épidémie de Covid-19 : elle organise la collecte et la livraison gratuite et au domicile des clients de toutes les commandes.

Une livraison le samedi

Dans la même rue, Muriel Lucas réalise aussi une vente à distance. Ici, pas de vidéo. La transaction se fait grâce à des visuels envoyés aux clients. "Hier (lundi), j'ai par exemple envoyé 26 photos à quelqu'un pour qu'il puisse choisir un cadeau d'anniversaire", explique la bijoutière au micro d'Europe 1. Comme toutes les autres commandes de la semaine des commerçants de Dinan, ce cadeau sera livré samedi au domicile du client, par un transporteur.

"Il faut que les commerçants se défendent avec leurs armes"

Pour Dominique Orhant, élu au commerce de la ville, l'objectif est clair : "On sait qu'aujourd'hui les clients peuvent tout de suite se déporter sur des grands sites internet, donc on doit leur apporter un petit plus. Il faut qu'on ait une offre attrayante et que les commerçants aujourd'hui se défendent avec leurs armes." Face aux géants du numérique, qui peuvent livrer en 24 heures, ces armes semblent encore modestes.

Mais pour Muriel Lucas, le dispositif de la mairie est tout de même un vrai coup de pouce. "Clairement, pour envoyer un bijou, il y a des coûts d'assurance qui sont trop élevés pour que ce soit rentable pour nous". La municipalité a consacré une enveloppe de 2.000 euros à ce système de livraison mis en place jusqu'au 30 novembre.