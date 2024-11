Près de 6% des Français prennent un traitement contre le diabète, toujours en progression

Le diabète continue de progresser en France, où environ 5,6% de la population, soit plus de 3,8 millions de personnes, sont traitées par des médicaments contre cette maladie en 2023, d’après Santé publique France. Cette hausse est marquée par d’importantes disparités régionales : les départements et régions d'Outre-mer ainsi que la Seine-Saint-Denis affichent des taux de diabète beaucoup plus élevés, tandis que l’Ouest de la France, notamment la Bretagne, enregistre les taux les plus faibles.

Augmentation du diabète de type 1 chez les jeunes de moins de 20 ans

Le diabète de type 1, plus rare mais plus sévère, se développe chez les jeunes de moins de 20 ans, avec une hausse importante ces dernières années. Le nombre de jeunes vivant avec un diabète de type 1 est ainsi passé de 20.300 en 2012 à 31.400 en 2023. Santé publique France insiste sur la nécessité d’un diagnostic rapide pour éviter des complications graves, pouvant aller jusqu’au coma, pour cette maladie auto-immune souvent diagnostiquée durant l'enfance ou l'adolescence, et influencée par des facteurs génétiques et environnementaux.

Inégalités mondiales dans l’accès à l’insuline : l’appel de Médecins Sans Frontières

Globalement, les hospitalisations pour complications chroniques liées au diabète, notamment podologiques et cardio ou neuro-vasculaires, sont restées très fréquentes en 2023.

La fréquence du diabète a doublé dans le monde depuis une trentaine d'années, une tendance qui affecte en premier lieu les pays moins riches, selon une étude publiée mercredi dans le Lancet.

Médecins Sans Frontières (MSF) a appelé mercredi, une nouvelle fois, les groupes pharmaceutiques Eli Lilly, Novo Nordisk, Sanofi et tous les fabricants d'insuline à "prendre des mesures urgentes pour améliorer l'accès aux outils médicaux contre le diabète dans les pays à revenu faible et intermédiaire en rendant immédiatement les stylos injecteurs d'insuline disponibles à 1 dollar US (0,94 euros) l'unité".