Sidaction 2025 : les résultats d'une étude de l'association montrent la méconnaissance des 15-24 ans sur le VIH

Malgré les avancées médicales, la méconnaissance du VIH et du sida reste préoccupante chez les jeunes. À l'occasion de la 31ᵉ édition du Sidaction, une enquête révèle que près de 40 % des 15-24 ans pensent, à tort, qu’il existe un vaccin ou un remède contre la maladie. Un manque d’information dénoncé par l’association alertant sur les conséquences de ces idées reçues.

Ce week-end est marqué par la 31ᵉ édition du Sidaction. Un événement pour récolter des dons pour la recherche contre le sida pour l’association Sidaction.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mauvaise nouvelle, les idées reçues et les fausses informations sur le VIH et le sida n’ont jamais été aussi répandues chez les jeunes, selon une nouvelle enquête publiée par Sidaction et réalisée auprès de jeunes âgés de 15 à 24 ans.

La prévention contre le VIH au programme de l’éducation sexuelle au collège et au lycée

Et quand on demande à des jeunes lycéens dans les rues parisiennes ce qu’ils savent du VIH, leurs réponses ont de quoi laisser perplexes. "Je ne sais pas ce que c'est le VIH", explique une jeune. Une autre rétorque, sûre d'elle : "Ça peut se transmettre en buvant dans le même verre que quelqu'un ou en utilisant la brosse à dent de quelqu'un d'autre."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les 15-24 ans sont 40% à penser qu’on peut guérir du sida ou encore qu’il existe un vaccin. Florence Thune, directrice générale de l’association Sidaction, dénonce la disparition des campagnes d’informations, ce qui donne lieu à des discriminations.

"Beaucoup de jeune oublie que le VIH est toujours là. Mais en même temps, il reste avec une chose, c'est cette espèce de fantasme et de peur irrationnel vis-à-vis du virus, mais surtout des personnes séropositives, ce qui va à l'inverse des progrès scientifiques de ces dernières années. On sait qu'aujourd'hui, quand on est sous traitement, non seulement on reste en bonne santé, mais en plus, on n'a aucun risque de transmettre le VIH", détaille la spécialiste.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

En septembre prochain, la prévention contre le VIH sera au menu du programme d’éducation sexuelle au collège et au lycée pour sensibiliser les plus jeunes.