Pour sensibiliser «la génération Z», une campagne de l'Institut du cancer sur les réseaux sociaux

L'Institut national du cancer (Inca) diffusera en avril une campagne de prévention sur les réseaux sociaux TikTok et Snapchat afin de sensibiliser les 18-25 ans "aux facteurs de risques évitables".

Des "solutions miracles... à la portée de tous" : l'Institut national du cancer (Inca) va diffuser en avril une campagne de prévention sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser les jeunes de la génération Z (18-25 ans) "aux facteurs de risques évitables".

Quatre vidéos diffusées sur TikTok et Snapchat

"Adopter les gestes favorables à sa santé n'attend pas le nombre des années", souligne l'Inca dans un communiqué, en rappelant que près de la moitié des cancers diagnostiqués chaque année sont "attribuables à des facteurs de risques évitables".

Entre 2000 et 2020, les cancers du cerveau, du rein, du sein ou colorectal ont vu leur incidence augmenter en France métropolitaine parmi les adolescents et jeunes adultes, selon une étude publiée début mars par Santé publique France.

Pour attirer l'attention de "la génération Z", l'Inca va lancer, du 2 au 30 avril, une campagne intitulée "la fausse piste" : quatre vidéos diffusées sur TikTok et Snapchat vantant les mérites de "solutions miracles... à la portée de tous" pour conserver une peau parfaite, faire des économies facilement, améliorer leurs performances ou avoir un sommeil serein.

Quels sont les remèdes ?

Arrêter de fumer, limiter sa consommation d'alcool, manger sainement et avoir une activité physique régulière. "Si ces habitudes de vie ont un effet bénéfique quasi immédiat sur les thématiques abordées, elles ont en plus l'intérêt de limiter les risques de cancer à moyen terme", précise l'Inca.

La campagne souhaite également pousser les jeunes à "faire le point sur leur propre pratique" via le test "Mon test prévention cancer" créé par l'institut. À partir d'informations sur l'hygiène de vie, les comportements quotidiens et les antécédents personnels ou familiaux, le test réalise "un bilan personnalisé et des propositions d'actions ciblées".

En parallèle, l'Inca déploiera une campagne à destination des 25/49 ans à la télévision et sur les réseaux sociaux pour rappeler que, "pour éviter les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir".