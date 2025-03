PFAS : 14 réseaux d'eau potable en France dépassent les seuils autorisés de ces substances dangereuses

Les premières analyses compilées par l'entreprise Selectra révèlent que 14 réseaux d’eau potable en France dépassent les seuils réglementaires de perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), des substances chimiques toxiques et persistantes, associées à des risques pour la santé.

Alors que la loi du 27 février 2025 sur la protection contre les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) vient d’être promulguée, les premières publications d’analyses d’eau du robinet compilées par l'entreprise Selectra révèlent une contamination dépassant les seuils réglementaires dans 14 réseaux d'eau potable en France.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des résultats inquiétants

Les analyses menées à ce jour montrent que 14 réseaux dépassent le seuil réglementaire de 0,1 µg par litre d'eau du robinet, indique l'entreprise Selectra dans une analyse partagée à Europe 1. Le pire taux enregistré est celui du réseau du Grand Port Maritime de Marseille à Fos-sur-Mer, avec un taux de 0,684 µg/L relevé le 18 décembre 2024, soit près de 7 fois la limite autorisée et 49 fois la moyenne nationale (0,014 µg/L).

Les résultats suggèrent que la contamination est particulièrement concentrée autour de zones industrielles, sites d’entraînement à la lutte anti-incendie (où sont utilisées des mousses contaminées) et installations de traitement des déchets (incinérateurs et décharges).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les communes dépassant la norme incluent : Fos-sur-Mer (0,684 µg/L),

(0,684 µg/L), Village-Neuf, Saint-Louis, Huningue, Hégenheim et Buschwiller (0,3407 µg/L),

(0,3407 µg/L), Hésingue (0,3407 µg/L),

(0,3407 µg/L), Neuwiller (0,2619 µg/L),

(0,2619 µg/L), Rosenau, Kembs, Bartenheim (0,2013 µg/L),

(0,2013 µg/L), Lunel-Viel (0,184 µg/L),

(0,184 µg/L), Ternay, Simandres, Sérézin-du-Rhône, Saint-Symphorien-d'Ozon et Communay (0,161 µg/L),

(0,161 µg/L), Solaize, Grigny et Givors (0,161 µg/L),

(0,161 µg/L), Chasse-sur-Rhône (0,141 µg/L),

(0,141 µg/L), Narbonne (0,131 µg/L),

(0,131 µg/L), Saint-Just et Saint-Nazaire-de-Pézan (0,128 µg/L),

(0,128 µg/L), Saint-Baldoph et Jacob-Bellecombette (0,11 µg/L),

(0,11 µg/L), Four, Saint-Quentin-Fallavier, Vaulx-Milieu, La Verpillière et Villefontaine (0,107 µg/L),

(0,107 µg/L), L'Isle-d'Abeau (0,107 µg/L),

De dangereuses substances chimiques

Les PFAS sont quasi indestructibles et présentes dans quantité d'objets et de produits de notre quotidien. Dans nos poêles en téflon, elles donnent ces propriétés anti-adhésives. Dans nos gobelets en carton, elles donnent cette fine couche intérieure brillante. Ces substances chimiques s'accumulent avec le temps dans l'air, le sol, l'eau, la nourriture et, in fine, dans le corps humain, notamment dans le sang et les tissus des reins ou du foie. D'après l'ANSES, les PFAS sont associés à une augmentation du taux de cholestérol, à des cancers, à des effets sur la fertilité et le développement du fœtus, sur le foie, sur les reins, etc.

À partir du 1er janvier 2026, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de tout vêtement ou chaussure contenant des PFAS en France, à l'exception de ceux "conçus pour la protection et la sécurité des personnes" (défense nationale et sécurité civile) seront interdites. En 2030, cette interdiction concernera l'ensemble des textiles (ameublement, automobile, etc.).