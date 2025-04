Comment le dispositif M'T Dents compte tendre vers une génération sans carie

Grâce à une consultation dentaire intégralement prise en charge tous les ans, contre tous les trois ans auparavant, le dispositif M'T Dents souhaite permettre à plusieurs millions de jeunes de prévenir l'apparition de caries, potentiellement impactantes à l'âge adulte. Un élargissement du programme jusqu'à 26 ans est même sur la table.

Depuis le 1er avril, le dispositif M'T Dents, réservé aux 3-24 ans, évolue. Ce dernier permet une consultation dentaire 100% prise en charge tous les ans, contre tous les trois ans auparavant.

16 millions de jeunes concernés

Pour bénéficier chaque année d'une consultation entièrement prise en charge, il suffit de se rendre chez son dentiste avec sa carte vitale, après avoir reçu une invitation par courrier ou par mail de la Sécurité sociale. Et si, lors de la consultation, une carie est détectée, ou que d'autres soins sont nécessaires, ils seront, eux aussi, intégralement remboursés s'ils sont réalisés dans les six mois qui suivent le premier rendez-vous. Le but : tendre vers une génération sans carie.

"Des enfants qui présentent des caries sur des dents de lait ont un risque multiplié par quatre d'avoir des caries sur des dents définitives. Or, les caries sur les dents définitives peuvent induire des problèmes de santé générale, des problèmes cardiaques avec des risques d'infarctus du myocarde", explique Christophe Lequart, porte-parole de l'union pour la santé buccodentaire.

Pas moins de 16 millions de jeunes sont concernés par ces consultations. À terme, l'assurance maladie souhaite élargir le programme M'T Dents aux 3-26 ans pour atteindre son objectif.