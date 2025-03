Les durées des passages aux urgences ont augmenté en 10 ans

Les durées des passages aux urgences ont nettement augmenté en 10 ans, avec une progression de 45 minutes de la durée médiane des séjours, selon un baromètre de la Drees (direction statistique des ministères sociaux) publié mercredi.

La moitié des patients passés par un service d'urgences en 2023 y ont séjourné plus de 3 heures, contre 2 heures et 15 minutes en 2013, selon ce baromètre. L'étude montre par ailleurs une nette augmentation des personnes venant aux urgences faute de rendez-vous ailleurs : 21% des patients ont mentionné ce type de problème pour expliquer leur venue en 2023, contre 13% en 2013.

La durée médiane était de plus de 2h30

Le baromètre est construit à partir de l'étude d'une journée ordinaire dans les 719 services d'urgences en France (en l'occurrence pour 2023 le mardi 13 juin), de 08h00 le matin à 08h00 le lendemain matin, rapportée à une journée ordinaire dix ans avant.

Dans l'ensemble, "la durée de passage aux urgences varie fortement selon les parcours des patients, mais la hausse est générale", a indiqué la Drees dans un communiqué. Pour les quelque 80% des patients rentrés chez eux à l'issue de leur passage, la durée médiane était de plus de 2h30, soit 40 minutes de plus qu'en 2013.

Pour les 11% de patients qui sont allés directement des urgences dans un autre service, le temps de passage médian était de 5 heures 20, soit 1 heure et 25 minutes de plus qu'en 2013. Et pour les 5% de patients passés par une unité d'hospitalisation de courte durée rattachée aux Urgences (UHCD), la durée médiane est passée à 14 h 50, soit 2 heures 20 minutes de plus qu'en 2013.

Les plus de 75 ans particulièrement concernés

Les personnes âgées de plus de 75 ans sont particulièrement concernées par ces temps de passage longs : 36% d'entre elles y sont restées plus de 8 heures, contre 15% pour la population générale. Par ailleurs, "l'hospitalisation à la sortie d'urgences a baissé, en nombre et en proportion de patients", note la Drees. "20% des patients sont passés en UHCD ou ont été hospitalisés dans un autre service en 2023, contre 23% en 2013", ajoute-t-elle.

Cette baisse constatée peut être motivée par plusieurs facteurs, note la Drees, qui évoque "des modifications de pratiques médicales, des différences de l'état de santé des patients, ou la moindre disponibilité de lits à la suite de la baisse continue de la capacité d'hospitalisation complète des établissements de santé". "En dix ans, le nombre de lits d'hospitalisation complète a en effet décru de 11%, soit 43.000 lits en moins", rappelle la Drees.