Diabète de type 2 : cette solution évidente pour l'éviter

Comment lutter contre le diabète ? La question sera centrale durant le congrès de la société francophone du diabète, qui se tient cette semaine. Parmi les grandes priorités : la lutte contre le diabète de type 2, qui touche près de 90% des patients. Parmi les solutions pour les soigner : faire perdre du poids aux patients.

Ce mardi a commencé le congrès 2025 de la Société francophone du diabète. Un rendez-vous qui dure jusqu'à la fin de la semaine et qui cette année, se consacrera largement à l'augmentation du nombre de personnes touchées. En France, plus de quatre millions de personnes sont déjà concernées.

Une recette simple pour éliminer le diabète de type 2

Et si le diabète de type 1 est une maladie généralement génétique, celui de type 2 est dû à une mauvaise hygiène de vie, et représente 90% des cas. Car ce diabète est une accumulation de plusieurs facteurs de risque : si un parent en souffre, les enfants peuvent en développer mais cela n'explique pas tout. Une alimentation riche en sucre et en graisse, la sédentarité et le surpoids jouent aussi dans l'apparition du diabète de type 2.

Alors, dès le diagnostic, le médecin peut demander au patient de perdre du poids. Et certains patients réussissent au bout de quelques mois à guérir. "Vous prenez du poids, vous révélez votre diabète. Mais si vous perdez du poids, vous pouvez supprimer votre diabète", souligne au micro d'Europe 1 Jean-François Gautier, chef du service de diabétologie, endocrinologie de l'hôpital Lariboisière, à Paris.

Une perte de poids qui permet de mieux réguler le sucre dans le sang

Ainsi, "si vous perdez plus de 10% de votre poids du corps, vous pouvez vraiment améliorer sans médicament le diabète voire le faire disparaître", insiste-t-il. En réalité, perdre de la graisse permet au corps de fabriquer de l'insuline normalement et donc de stabiliser le taux de sucre dans le sang.

Enfin, chez les personnes obèses, la perte de poids est aussi le traitement de prédilection. Eux passeront en revanche par la chirurgie bariatrique pour retrouver un indice de masse corporel normal et une glycémie stable.