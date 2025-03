Réduire le sucre, éviter les additifs... Les Français particulièrement attentifs aux critères nutritionnels lors de leurs achats

Le dernier "Baromètre de l'Esprit Critique" dévoilé jeudi par "Universcience" l'atteste : si le prix reste décisif, les critères nutritionnels importent particulièrement aux yeux des Français qui sont à la recherche de pratiques alimentaires saines. Et cela commence dans les rayons des magasins.

Un ketchup trop sucré, des plats préparés ultra-transformés, ces clients d'une supérette parisienne essayent d'y résister : "Mon critère numéro 1, c'est que ce soit sain. J'ai pris des chips qui sont très peu salées", "Tout ce qui est colorant et tout ça, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé", "La dernière fois, je n'ai pas pris une boîte de céréales pour mes petits-enfants parce que je ne trouvais pas bien la composition".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Près d'un Français sur deux fait confiance aux applications spécialisées en nutrition

Comme eux, la moitié des Français choisissent leurs produits en fonction de critères nutritifs. Parmi ceux qui lisent l'étiquette par exemple, 62% s'intéressent aux ingrédients et 44% regardent le Nutri-score. Et pour s'aider, ils sont de plus en plus nombreux à faire confiance... aux applications !

À lire aussi Régime végétarien : moins de risques de diabète mais certains besoins nutritionnels difficiles à couvrir

"Les chiffres du baromètre montrent qu'il y a une certaine confiance envers les applications spécialisées en nutrition", déclare Mélanie Deschasaux, chercheuse en épidémiologie nutritionnelle à l'Institut national de la santé et la recherche médicale (Inserm), "Un peu moins d'un Français sur deux, de manière générale, elle monte à 63% pour les plus jeunes. Ces applications, elles sont une aide au décryptage pour jongler dans la jungle d'informations qui sont présentes sur les emballages".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Plus problématique cependant : un Français sur cinq fait confiance aux influenceurs sur les bonnes pratiques alimentaires. Alors qu'ils n'ont parfois aucune qualification en la matière.