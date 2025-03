Pascal Praud et vous - «L'être humain est beaucoup plus stressé depuis les années 1970, et ça ne va pas s'arranger», dit un docteur

Auteur du livre "Votre ordonnance antistress pour protéger votre cœur", le docteur Pierre Setbon se penche sur la question du stress dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, en affirmant que l'être humain est beaucoup plus stressé aujourd'hui. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le stress est un phénomène étudié depuis peu de temps, souligne le docteur Pierre Setbon, auteur du livre Votre ordonnance antistress pour protéger votre cœur. Invité dans l'émission Pascal Praud et vous, celui-ci affirme que le stress s'est développé ces derniers temps. "Nous sommes devenus multitâches maintenant. Il faut faire plein de choses à la fois, avant, les ordres étaient plus simples. L'être humain, depuis les années 1970, est beaucoup plus stressé, et ça ne va pas s'arranger", estime-t-il sur Europe 1.