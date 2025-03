Gastro-entérite : boire du coca, manger des légumes... comment soigner la maladie chez les plus petits ?

Les derniers chiffres montrent que les cas de gastro continuent d'augmenter doucement. Généralement, la maladie est un mauvais moment à passer pour les adultes. En revanche, chez les enfants, si elle est mal prise en charge, il y a des risques graves qui peuvent mener à une hospitalisation à cause de la déshydratation. Mais alors comment soigner les plus petits ?

C'est une maladie qui continue de progresser. Si elle est mal prise en charge chez l'enfant, la gastro-entérite peut entraîner des risques graves qui peuvent conduire à une hospitalisation. Car lorsqu'un enfant à la gastro, il risque une forte déshydratation.

Il faut donc chercher à le réhydrater et souvent les parents donnent un grand verre de Coca pour redonner un peu de force à leurs bambins. Une fausse bonne idée, explique le médecin généraliste Franck Mignot : "Il y a trop de sucre, ça va déshydrater. Il n'y a, par ailleurs, pas assez de sodium, il n'y a pas assez de potassium et c'est trop acide. Et souvent, avec la gastro-entérite, on a l'estomac irrité. Donc si on met quelque chose de très acide, on va en rajouter une couche".

Et pour les bébés de moins d'un an et demi, l'eau seule ne suffit pas. Il faut mettre dans leur biberon des solutions de réhydratations vendues en pharmacies à base de sodium, de potassium et de sucre. Et dans l'assiette des grands comme des petits, il faut éviter les légumes verts.

"La chose la plus simple, c'est riz-carotte, parce que ce sont des aliments pour lesquels il y a peu de fibres. Ça ne va pas créer une diarrhée. Par ailleurs, le riz a un effet un petit peu constipant", explique le médecin généraliste. Enfin, évitez de donner des antidiarrhéiques, comme le Smecta, qui est déconseillé pour les enfants comme pour les adultes, car il contient des métaux lourds. Préférez l'eau de cuisson du riz qui permet de ralentir le transit tout en douceur.