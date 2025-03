Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid va être lancée en France pour les plus vulnérables

Comme à chaque printemps, les autorités sanitaires vont lancer une campagne de vaccination contre le Covid à destination des plus fragiles. Celle-ci aura lieu du 14 avril au 14 juin, et concernera les plus de 80 ans, les résidents en Ehpad ou encore les personnes immunodéprimées.

Une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid sera lancée mi-avril à destination des personnes les plus vulnérables, notamment les plus de 80 ans, a annoncé mercredi la Direction générale de la Santé, afin de préparer la période estivale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

450.000 injections l'an dernier

"À partir du 14 avril et jusqu'au 14 juin, les personnes vulnérables sont invitées à recevoir une vaccination supplémentaire contre le Covid-19", a déclaré la DGS, antenne du ministère de la Santé, dans un communiqué. Les autorités sanitaires lancent chaque printemps une campagne de vaccination anti-Covid à destination des plus fragiles. L'idée est de les préparer à la période estivale, qui s'est généralement montrée propice à la circulation du virus.

Ces personnes comprennent notamment les plus de 80 ans, ainsi que les résidents en Ehpad, même s'ils sont plus jeunes. Sont aussi concernées les personnes immunodéprimées et, enfin, celles jugées "à très haut risque" de formes graves. Cette dernière catégorie est plus floue, et nécessite que des soignants se penchent sur le cas précis du patient pour juger s'il en fait partie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"La précédente campagne de renouvellement vaccinal, déployée entre le 15 avril et le 16 juin 2024, avait permis de réaliser un total de 450.000 injections", a précisé la DGS. Une autre campagne de vaccination anti-Covid a, par ailleurs, lieu à l'automne-hiver et est couplée avec celle contre la grippe. Elle vise un public plus large, incluant tous les plus de 65 ans.