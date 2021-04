EN DIRECT - Covid : Bolsonaro bientôt sous enquête pour sa gestion de la pandémie au Brésil

EN DIRECT

Plus de dix millions de Français ont reçu au moins leur première dose de vaccin contre le Covid-19, a indiqué jeudi le Premier ministre Jean Castex. Mais la tension hospitalière reste forte avec plus de 5700 malades dans les services de soins critiques. Le président brésilien Jaïr Bolsnaro va faire l'objet d'une enquête concernant la gestion controversée de l'épidémie par son gouvernement, tandis qu'à près de 100 jours des JO de Tokyo, de nouvelles restrictions sont annoncées au Japon. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir Au Brésil, le gouvernement de Bolsonaro va faire l'objet d'une enquête sur la gestion de la pandémie

10 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin en France

Le Japon annonce de nouvelles restrictions anti-Covid à 100 jours des JO

L'Allemagne discute des vaccins Spoutnik V avec la Russie, sans l'UE

Bolsonaro bientôt sous enquête pour sa gestion de la pandémie

Le Sénat brésilien devrait ouvrir prochainement une enquête pour évaluer d'"éventuelles omissions" de la part du gouvernement du président Jair Bolsonaro dans sa gestion controversée de la pandémie, qui a fait jeudi un nouveau record de décès dans le pays. Un juge de la Cour suprême brésilienne a ordonné jeudi au Sénat d'installer une commission d'enquête en ce sens, suite à la demande formulée par 32 des 81 sénateurs brésiliens.

L'enquête devra porter notamment sur "les actions et omissions du gouvernement fédéral (...), en particulier face à l'aggravation de la crise sanitaire dans l'Etat d'Amazonas, après le manque d'oxygène pour les patiens hospitalisés", a précisé un magistrat, Luís Roberto Barroso.

10 millions de premières doses en France, 5.700 malades en réanimation

La France a dépassé jeudi les 10 millions de premières injections, une barre symbolique mais encore très éloignée d'une protection totale face à l'épidémie. Le gouvernement prévoit de vacciner 20 millions de personnes à la mi-mai, puis 30 millions à la mi-juin.

Malgré tout, le Covid-19 continue de remplir les services de réanimation et soins critiques : avec 5.729 patients au total (réanimation, soins intensifs et surveillance continue), le niveau se rapproche du pic de la première vague (7.000 en avril 2020).

Le nombre total de personnes à l'hôpital est en légère baisse avec 30.555 patients positifs au coronavirus actuellement hospitalisés, contre 30.904 la veille. En 24 heures, 343 nouveaux décès ont été enregistrés dans les établissements hospitaliers.

Nouvelles restrictions anti-Covid au Japon, à 100 jours des JO de Tokyo

Les autorités japonaises s'apprêtaient vendredi à renforcer les mesures contre le coronavirus à Tokyo, moins de trois semaines après la levée de l'état d'urgence dans la capitale et à un peu plus de 100 jours des Jeux olympiques. Kyoto, Osaka ou Kyoto seront notamment soumises à ces nouvelles mesures qui prévoient la fermeture des restaurants et des bars à 20 heures, sous peine d'amendes pour les entreprises récalcitrantes.

Les JO de Tokyo-2020, retardés d'un an en raison de la pandémie, doivent s'ouvrir le 23 juillet dans la capitale japonaise où les infections avaient diminué grâce à l'état d'urgence mais où elles sont reparties à la hausse depuis la levée des restrictions le 21 mars.

Roland-Garros officiellement reporté d'une semaine

Le tournoi de Roland-Garros, qui devait se dérouler du 23 mai au 6 juin, a été reporté d'une semaine, a annoncé jeudi la Fédération française de tennis (FFT) dans un communiqué.

Le tableau principal du tournoi se déroulera du 30 mai au 13 juin après les qualifications disputées du 24 au 28 mai, ce qui pourrait permettre aux organisateurs d'accueillir un nombre plus important de spectateurs si les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus sont allégées. L'édition 2020 de Roland-Garros avait été reportée de mai à septembre.

AstraZeneca en question

Les Pays-Bas ont annoncé jeudi limiter les injections du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus aux personnes âgées de 60 ans et plus, après avoir suspendu son utilisation pour les plus jeunes la semaine dernière. Le Portugal a également décidé jeudi de réserver le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca aux plus de 60 ans

L'Australie a quant à elle suspendu les injections d'AstraZeneca aux moins de 50 ans à la suite de rapports confirmant un lien avec de rares cas de caillots sanguins. Les Philippines ont décidé de faire de même pour les moins de 60 ans.

De son côté, le gouvernement britannique s'est efforcé de rassurer la population sur la sûreté des vaccins, au lendemain de l'annonce que le sérum d'AstraZeneca serait réservé aux plus de 30 ans par précaution. L'Espagne a en revanche décidé d'élargir l'usage de ce vaccin aux 60-69 ans après l'avoir réservé aux 60-65 ans.

L'Allemagne sans l'UE pour Spoutnik V

Alors que le vaccin russe continue de susciter la controverse, l'Allemagne a annoncé jeudi vouloir discuter avec Moscou de possibles livraisons du vaccin Spoutnik V, sans attendre le feu vert de Bruxelles. Dans la soirée, Moscou a indiqué que ces discussions avaient commencé.

Plus de 2,89 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,89 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (559.117), devant le Brésil (340.776) et le Mexique (205.598), l'Inde (166.862) et le Royaume-Uni (126.927).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.