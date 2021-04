Vaccination anti-Covid : le docteur Jimmy Mohamed répond à toutes vos questions

La campagne de vaccination contre le coronavirus s'accélère en France. Vous souhaitez vous protéger avec un des quatre vaccins homologués (Pfizer/ BioNtech, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson) mais vous avez encore quelques interrogations sur les injections ? Pas de panique ! Jimmy Mohamed, médecin et chroniqueur santé sur Europe 1 répond à toutes vos questions sur la vaccination.

Est-ce qu'il existe des maladies qui contre-indique la vaccination ?

Cette question est récurrente chez mes patients qui souffrent de maladies auto-immunes, qui sont immunodéprimées et qui ont des cancers. Mais je vous l'assure : quelque soit la maladie que vous avez, vous pouvez et vous devez même vous faire vacciner. Si vous avez une maladie grave, la vaccination n'est absolument pas contre-indiquée. Au contraire ! Protégez vous.

Au bout de combien de temps la vaccination est-elle efficace ?

Si on vous injecte un vaccin anti-Covid, quel qu'il soit, votre système immunitaire va créer une armée d'anticorps. Mais pour créer une armée, il faut un peu de temps. Et donc, lorsque vous sortez du vaccinodrome ou du centre de vaccination, je dis toujours aux patients. Considérez vous comme non-protégé ! Il faut 3 à 4 semaines avant d'avoir une efficacité optimale. Vous avez réussi à survivre un an sans coronavirus. Maintenez les mesures barrières pendant au moins un mois. D'autant plus que l'épidémie flambe.

Le vaccin Moderna semble avoir moins de succès que le vaccin de Pfizer. Dans certains centres, il reste de nombreux rendez-vous. Est ce qu'il y a une explication ?

Sur le plan scientifique et médical, il n'y en a absolument aucune. Le vaccin Moderna, c'est un cousin du vaccin Pfizer. Ils utilisent la même technologie ARN, donc il est aussi efficace et sûr. D'un point de vue pédagogique, peut-être que nous n'avons pas été suffisamment clairs. Mais, je le répète, ce sont deux vaccins très efficaces. Et si jamais vous avez la possibilité de vous faire vacciner, allez-y.

Est ce qu'on doit se faire vacciner si on a eu le Covid ?

Alors, oui. La protection conférée par la vaccination est supérieure à la protection conférée par la maladie. Qu'est-ce-que c'est que d'avoir eu le Covid ? C'est soit avoir eu une fois une PCR positive ou une sérologie positive. Si vous avez eu des symptômes en mars dernier, mais que vous n'avez eu ni PCR ni sérologie, considérez vous comme non-protégé. Il faut avoir les deux doses. En revanche, si vous avez eu officiellement le coronavirus, on vous proposera une seule dose de vaccination trois mois après l'infection. Il faut respecter cet intervalle.

Est ce qu'à terme, on peut enlever le masque une fois vacciné?

C'est l'objectif. Avec la vaccination, vous n'aurez pas la maladie et même si vous l'avez, vous n'allez pas en mourir. De plus, la vaccination, notamment avec Pfizer et Moderna, permet d'éviter de transmettre le virus. Donc, nous ne serons plus contagieux et à terme, il sera possible masque. Donc, protégez-vous : vaccinez-vous."