EN DIRECT - Covid : les Européens vaccinés pourront entrer en France sans test PCR à partir du 9 juin

Déjà plus de deux milliards de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées dans le monde et plusieurs Etats ont décidé d'ouvrir la vaccination aux plus de 12 ans. En France, les Européens vaccinés contre le Covid-19 pourront entrer sans test PCR à partir du 9 juin alors qu'une preuve de test négatif (PCR ou antigénique) sera toujours exigée pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et des Etats-Unis notamment, même vaccinés. Le Royaume-Uni a aussi annoncé le retour de la quarantaine obligatoire jusqu'à dix jours pour les passagers arrivant du Portugal. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir Les Européens vaccinés pourront entrer en France sans test PCR à partir du 9 juin

La HAS préconise une vaccination des ados par étapes

La pression hospitalière poursuit sa baisse

Le Royaume-Uni réinstaure une quarantaine pour les voyageurs venant du Portugal

Les Européens vaccinés pourront entrer en France sans test PCR à partir du 9 juin

Les Européens vaccinés contre le Covid-19 pourront entrer en France sans test PCR à partir du 9 juin alors qu'une preuve de test négatif (PCR ou antigénique) sera toujours exigée pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et des Etats-Unis notamment, qu'ils soient vaccinés ou non, selon un document publié vendredi par le gouvernement.

A partir du 9 juin, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers seront rouverts selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays classés par couleur (vert, orange et rouge) et de la vaccination, selon un document appelé "stratégie de réouverture des frontières".

Une quarantaine pour les arrivées du Portugal au Royaume-Uni

Bien que plusieurs pays continuent d'alléger leur dispositif sanitaire, d'autres décident de nouvelles mesures de précaution. Le Royaume-Uni a ainsi annoncé le retour de la quarantaine obligatoire à partir de mardi, pouvant aller jusqu'à dix jours pour les passagers arrivant du Portugal. Cette mesure s'explique par le quasi-doublement du taux de positivité au Covid-19 dans ce pays et la présence d'une "sorte de mutation népalaise" du variant Delta, selon le ministre des Transports Grant Shapps.

"Nous ne voulons pas prendre de risque", a-t-il ajouté, alors que les autorités sanitaires britanniques estiment désormais que le variant Delta est "dominant" au Royaume-Uni, avec 12.431 cas identifiés (un chiffre en hausse de près de 80% par rapport à la semaine précédente), et menace la levée espérée le 21 juin de l'essentiel des dernières restrictions.

La pression hospitalière poursuit sa décrue en France

Les services de réanimation comptaient 2.677 patients contre 2.754 mercredi et 2.825 mardi, selon le dernier bilan de Santé publique France. Ce chiffre est passé sous la barre des 3.000 dimanche, pour la première fois depuis fin janvier. Au plus fort de la troisième vague, entre la mi-avril et début mai, il oscillait autour de 6.000 patients.

Au total, 15.283 malades du Covid étaient hospitalisés mardi en France, contre 15.638 la veille. Le nombre de nouvelles admissions s'établit à 458 en 24 heures. A l’hôpital, 70 malades du Covid sont décédés dans les dernières 24 heures, selon l'agence sanitaire, portant le nombre de morts depuis le début de l'épidémie à 109.787.

Vaccination des adolescents par étapes

Plusieurs pays ont décidé d'ouvrir la vaccination aux adolescents. L'Italie, le pays européen le plus touché par la pandémie après le Royaume-Uni, a ouvert jeudi la vaccination contre le Covid-19 à toutes les tranches d'âge à partir de 12 ans.

En France, les jeunes de 12 à 18 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du 15 juin, a annoncé mercredi le président Emmanuel Macron. La Haute autorité de santé, elle, préconise une ouverture par étapes de la vaccination des adolescents. L'agence recommande d'"ouvrir très rapidement" la vaccination aux 12-15 ans avec des fragilités ou vivant dans l'entourage de personnes vulnérables, mais d'attendre que la vaccination des adultes soit "suffisamment avancée" avant de la généraliser à cette tranche d'âge.

Deux milliards de doses de vaccins administrées dans le monde

Au moins 2.019.696.022 doses ont été injectées dans 215 pays ou territoires, moins de six mois après le début des premières campagnes de vaccination en décembre 2020, d'après ce comptage de l'AFP reposant sur des sources officielles.

Hors micro-Etats, Israël demeure le pays dont la campagne de vaccination est la plus avancée, près de six Israéliens sur dix étant déjà complètement vaccinés. Dans le peloton de tête figurent également des pays comme le Canada (59% de la population y a reçu au moins une dose), le Royaume-Uni (58,3%), le Chili (56,6%) et les Etats-Unis (51%), tandis que dans l'UE, 254,98 millions de doses ont été administrées à 39% de ses habitants.

Mais en Afrique, touchée par une nouvelle hausse des cas, les livraisons de vaccins sont quasi à l'arrêt, a mis en garde jeudi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Seuls 2% des Africains à ce jour ont reçu au moins une dose de vaccin. Sur les six pays qui ne vaccinent pas encore, quatre sont en Afrique : la Tanzanie, le Burundi, le Tchad et l'Erythrée. L'Afrique n'est pas prête à affronter une troisième vague de la pandémie, a également prévenu l'OMS.

Les Etats-Unis donnent 80 millions de doses à l'étranger

Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient donner 60 millions de doses de vaccins à l'étranger via le système Covax (un dispositif qui assure une distribution des vaccins aux pays à faible revenu) et 20 millions de doses à leurs "aux voisins immédiats".

JO de Tokyo sûrs "à 100%"

Au Japon, Tokyo et neuf autres départements resteront soumis à un état d'urgence sanitaire jusqu'au 20 juin, un mois avant les Jeux Olympiques, du fait d'une quatrième vague d'infections. Mais la présidente du comité d'organisation Tokyo-2020, Seiko Hashimoto, s'est voulu rassurante.

Les JO, reportés l'an dernier du fait de la pandémie, auront lieu "à 100%", a-t-elle assuré. Mais, signe des difficultés rencontrées, les organisateurs ont révélé qu'environ 10.000 des 80.000 volontaires prévus pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo avaient démissionné au cours des derniers mois.

Record de morts en Colombie

La Colombie a enregistré 545 morts du coronavirus en 24 heures, son record depuis le début de l'épidémie, et a dépassé le seuil des 90.000 décès à ce jour, en pleine crise sociale contre le gouvernement. Dans son dernier rapport, le ministère de la Santé a indiqué que le nombre de morts depuis le début de la pandémie en mars 2020 s'élevait à 90.353, alors que les contaminations dépassent les 3,4 millions de cas, après un record de 28.624 cas au cours de ces dernières 24 heures

En Asie, une forte inquiétude prévaut dans plusieurs pays, qui ont vu le nombre des cas de coronavirus s'envoler ces dernières semaines. A Taïwan, la récente flambée de cas de Covid-19 a conduit l'île à intensifier sa politique de vaccination et de dépistage notamment au sein de ses usines de fabrication de semi-conducteurs par crainte d'une aggravation de la pénurie mondiale de ces précieux composants.

Plus de 3,69 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.693.717 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi. Après les Etats-Unis (596.391 décès), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (469.388), l'Inde (337.989), le Mexique (228.146) et le Pérou (184.942). Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réel est "deux à trois fois plus élevé".